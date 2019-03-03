Продажу билетов на "Евровидение" приостановили из-за нарушений

Продажа билетов на концерты песенного конкурса "Евровидение-2019", который пройдет в Тель-Авиве, приостановлена из-за "нарушений и дефектов".

Как сообщил в воскресенье, 3 марта, израильский телеканал Kan, наблюдатели зафиксировали "неоднократные попытки нескольких сторон вмешаться в процесс продаж", пишет "Немецкая волна".

Отмечается, что сотни билетов, предназначенные обычным зрителям, были проданы зарубежным спортивным функционерам и менеджерам международных СМИ.

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отдал распоряжение полиции провести расследование, о чем сообщило управление министерства. По данным ведомства, оно получало сообщения о массовой покупке и последующей перепродаже билетов по завышенным в 2,5 раза ценам.

Продажа билетов на "Евровидение" началась 28 февраля. Ее осуществляет один из израильских порталов. Первая партия билетов - на финальный концерт, который состоится 18 мая, - была раскуплена за несколько минут. Спустя некоторое время в продажу должна поступить еще часть билетов.

Цена билетов на финал - от 280 до 490 евро, на репетиции и полуфиналы - около 73 евро. При этом цены на билеты в этой категории были снижены, так как любители музыки раскритиковали организаторов за завышенную стоимость.

Песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.

Напомним: