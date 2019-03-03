Продажу билетов на "Евровидение" приостановили из-за нарушений
Продажа билетов на концерты песенного конкурса "Евровидение-2019", который пройдет в Тель-Авиве, приостановлена из-за "нарушений и дефектов".
Как сообщил в воскресенье, 3 марта, израильский телеканал Kan, наблюдатели зафиксировали "неоднократные попытки нескольких сторон вмешаться в процесс продаж", пишет "Немецкая волна".
Отмечается, что сотни билетов, предназначенные обычным зрителям, были проданы зарубежным спортивным функционерам и менеджерам международных СМИ.
Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отдал распоряжение полиции провести расследование, о чем сообщило управление министерства. По данным ведомства, оно получало сообщения о массовой покупке и последующей перепродаже билетов по завышенным в 2,5 раза ценам.
Продажа билетов на "Евровидение" началась 28 февраля. Ее осуществляет один из израильских порталов. Первая партия билетов - на финальный концерт, который состоится 18 мая, - была раскуплена за несколько минут. Спустя некоторое время в продажу должна поступить еще часть билетов.
Цена билетов на финал - от 280 до 490 евро, на репетиции и полуфиналы - около 73 евро. При этом цены на билеты в этой категории были снижены, так как любители музыки раскритиковали организаторов за завышенную стоимость.
Песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.
Напомним:
- 27 февраля в НОТУ заявили, что Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
- 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что певица Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
- При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
- 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования. Позже стало известно, что Maruv не поедет на конкурс от Украины.
- Еще позже трио Freedom Jazz, которое заняло второе метро в Нацотборе на Евровидение, и группа KAZKA (третье место) отказались ехать на конкурс вместо Maruv.
- Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.
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