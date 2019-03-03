Медведев засомневался в легитимности выборов в Украине

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Воскресенье, 3 марта 2019, 23:40

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что "жесткая и грязная избирательная кампания" в Украине вызывает опасения в легитимности предстоящих выборов.

Об этом он заявил в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии своего визита в Болгарию, пишет "Интерфакс".

"На Украине идёт жёсткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать. Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нём заинтересовано", - сказал Медведев.

По его словам, важно, "будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций".

"Недавние события заставляют подозревать худшее. Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны", - сказал глава правительства РФ.

Он заявил, что буквально на старте предвыборного марафона Киев "под надуманными предлогами" закрыл избирательные участки в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории России.

"Около 3 миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Это явное ущемление избирательных прав украинских граждан", - считает Медведев.

Кроме того, по его словам, Украина нарушает порядок наблюдения за ходом голосования.

"Гражданам России было запрещено участвовать в наблюдении за выборами - даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. Это серьёзное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать", - заявил Медведев.

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Темы: Медведев выборы президента 2019


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