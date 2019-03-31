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Воскресенье, 31 марта 2019, 01:58

Руководитель службы безопасности основателя и гендиректора компании Amazon Джефф Безос Гэвин де Бекер заявил, что саудовское правительство "сломало" телефон Безоса и получило несанкционированный доступ к его частным данным.

Об этом Гэвин де Бекер написал в статье для The Daily Beast, передает Reuters.

"В январе таблоид National Enquirer опубликовал личную переписку между основателем Amazon и телеведущей Лорен Санчес.

После этого Безос заявил, что издание пыталось шантажировать его, угрожая опубликовать интимные фотографии", - напоминает Reuters.

Основатель Amazon заказал частное расследование, чтобы узнать, откуда у National Enquirer появилась информация о его отношениях с Лорен Санчес.

Руководитель службы безопасности Безоса в своей статье объявил, что завершил расследование.

"Наши исследователи и несколько экспертов с высокой уверенностью пришли к выводу, что саудиты имели доступ к телефону Безоса и получали личную информацию", - написал де Бекер.

По его словам, к расследованию были привлечены ведущие киберексперты, которые смогли отследить саудовское вредоносное программное обеспечение. Кроме того, помощь предложили анонимные информаторы из окружения королевской семьи Саудовской Аравии.

Представитель посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне не ответил сразу на запрос о комментарии.

В феврале министр иностранных дел королевства заявил, что Саудовская Аравия "абсолютно не имеет никакого отношения" к публикации таблоидом National Enquirer личной переписки Безоса.

Ранее представитель компании American Media Inc, которая выдает таблоид, заявил, что издание действовало законно при публикации переписки Безоса.

Де Бекер сообщил, что передал выводы своего расследования правоохранительным службам США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саудовская АравияСША
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