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Палата представителей США расследует препятствие правосудию со стороны Трампа

Воскресенье, 3 марта 2019, 23:51

Юридический комитет Палаты представителей США собирает данные о возможных злоупотреблении властью, коррупции и препятствовании правосудию президентом страны Дональдом Трампом.

Об этом сообщил председатель комитета, демократ Джерролд Надлер в эфире телеканала ABC, пишет DW.

В понедельник, 4 марта, парламентарии направят более 60 соответствующих запросов сотрудникам администрации Трампа, членам его семьи и партнерам по бизнесу. В частности, предоставить документы попросят сына президента, Дональда Трампа - младшего, а также финансового директора корпорации Trump Organization Аллена Вайссельберга.

Кроме того, возможными адресатами называются бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли и бывший ведущий юрисконсульт Белого дома Дон Макган.

На вопрос интервьюера о том, считает ли Надлер, что Трамп препятствует правосудию, он ответил утвердительно.

"Совершенно ясно, что президент препятствовал правосудию", - заявил демократ.

В качестве примера подобных действий Надлер назвал увольнение Трампом в мае 2017 года главы ФБР Джеймса Коми, который расследовал вмешательство Кремля в американские президентские выборы 2016 года.

"Мы сделаем все возможное, чтобы получить эти доказательства", - добавил он.

Кроме того, комитет намерен проверить, не использовал ли Трамп свое служебное положение для личного обогащения.

При этом глава юридического комитета не назвал данное разбирательство расследованием с целью импичмента.

"Прежде чем подвергать кого-либо импичменту, нужно убедить американскую общественность, что это должно произойти", - указал он.

Вместе с тем он указал, что демократы в Палате представителей намерены просто "выполнять свою работу по защите верховенства права" после того как республиканцы на протяжении первых двух лет президентства Дональда Трампа защищали его "от любой ответственности". Но на данный момент демократы, по словам Надлера, "далеки от принятия решений" об импичменте.

Между тем сам Трамп в тот же день заявил в Twitter, что он "невинный человек, преследуемый очень плохими, противоречивыми и коррумпированными личностями, которые устроили незаконную охоту на ведьм".

Темы: ТрампСША
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