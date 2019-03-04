Климент: "Дело против меня не закрыто, опасность преследования сохраняется"

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Понедельник, 4 марта 2019, 03:14

Опасность преследования архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, дело против него не закрыли.

Об этом сам архиепископ Климент сообщил проекта Радио Свобода "Крым.Реалии".

По его словам, целью задержания было сорвать его запланированную поездку к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который содержится в России, а также очернить имя священнослужителя.

"Цель - очернить мое имя. Мол, посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьме: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто", - сообщил он.

"Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться", - рассказал Крым.Реалии архиепископ Климент.

Он отметил, что не исключает дальнейших действий российских силовиков.

"Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают дальше, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что сначала во многих этих делах появляется административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея и Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня - нецензурная лексика в публичном месте", - сказал архиепископ.

Он также поблагодарил патриарха Филарета и митрополита ПЦУ Епифания, украинского омбудсмена Людмилу Денисову, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, крымскотатарскую активистку Лилю Буджурову и подчеркнул, что "был задействован очень большой круг людей" для его освобождения.

Напоминаем: 

  • 3 марта в оккупированном Россией Крыму задержали и доставили в райотдел полиции архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.
  • Вечером его отпустили без составления протокола. 
  • Адвокат Николай Полозов подал заявление в "прокуратуру" оккупированного Крыма о нарушении прав архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в связи с удержанием его в полиции свыше 3-х часов.

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Темы: Крым права человека Православная Церковь Украины оккупация


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