Гуайдо возвращается в Венесуэлу, где его могут арестовать

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо возвращается домой, чтобы возглавить новые протесты против президента Николаса Мадуро, который угрожал ему арестом.

Об этом пишет Reuters.

Гуайдо, который последние несколько дней ездил в страны Латинской Америки, чтобы заручиться поддержкой, вылетел из Салинаса в портовый город Гуаякиль в Эквадоре, после встречи с президентом Эквадора Ленином Морено.

"Спасибо президенту Ленину за его глубокую поддержку нашего дела", - написал Гуайдо в Twitter.

Неизвестно, куда он полетит из Гуаякиля. Пресс-служба Гуайдо держит в секрете подробности его передвижений. Чтобы прибыть в Каракас к понедельнику, он может сесть на коммерческий рейс из Боготы или Панама-Сити.

На прошлой неделе Гуайдо пренебрег наложенным судом запретом на поездки, когда пересек границу с Колумбией, чтобы помочь отправке грузовиков с гуманитарной помощью в Венесуэлу, которые, в итоге, были остановлены военными.

После возвращения Гуайдо домой венесуэльские власти могут попытаться арестовать его.

Напомним: