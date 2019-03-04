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Гуайдо возвращается в Венесуэлу, где его могут арестовать

Понедельник, 4 марта 2019, 03:17

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо возвращается домой, чтобы возглавить новые протесты против президента Николаса Мадуро, который угрожал ему арестом.

Об этом пишет Reuters.

Гуайдо, который последние несколько дней ездил в страны Латинской Америки, чтобы заручиться поддержкой, вылетел из Салинаса в портовый город Гуаякиль в Эквадоре, после встречи с президентом Эквадора Ленином Морено.

"Спасибо президенту Ленину за его глубокую поддержку нашего дела", - написал Гуайдо в Twitter.

Неизвестно, куда он полетит из Гуаякиля. Пресс-служба Гуайдо держит в секрете подробности его передвижений. Чтобы прибыть в Каракас к понедельнику, он может сесть на коммерческий рейс из Боготы или Панама-Сити.

На прошлой неделе Гуайдо пренебрег наложенным судом запретом на поездки, когда пересек границу с Колумбией, чтобы помочь отправке грузовиков с гуманитарной помощью в Венесуэлу, которые, в итоге, были остановлены военными.

После возвращения Гуайдо домой венесуэльские власти могут попытаться арестовать его.

Напомним:

  • Правительство Венесуэлы распорядилось закрыть границу с Колумбией и Бразилией, чтобы не допустить поставок гуманитарной помощи.
  • На границах вспыхнули столкновения, в субботу в результате применения оружия силовиками правительства Мадуро погибли четыре человека.
  • Европейский союз призвал режим Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы

Темы: Венесуэла
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