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Погода в Украине: До + 16°, дожди и мокрый снег

Понедельник, 4 марта 2019, 07:21

В большинстве регионов Украины начало недели будет дождливым, но преимущественно теплым.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 4 марта в Украине, кроме южной части, ожидается дождь, ночью и утром местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.

"Температура на Правобережье ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​7-12° тепла, в западных областях до 15° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем ​​3-8° тепла", - говорится в сообщении.

 

По данным синоптиков, 5-6 марта ожидается переменная облачность, 5 марта в западных, днем ​​и в северных областях, 6 марта в южной части и Карпатском регионе осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков.

 

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, 5 марта в Украине, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​5-10°, в южных областях до 15°.

 

Сообщается, что 7-8 марта без существенных осадков. Температура ночью 0-6° тепла, 7 марта в Украине, 8 марта на востоке местами 1-3° мороза; днем 10-16° тепла, 7 марта в северных и восточных областях 4-10° тепла.

 

В Киеве и области 4 марта облачно с прояснениями. Дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью по Киеву около 0°, днем ​​7-9° тепла, по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​7-12° тепла.

 

5-6 марта в столице переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем ​​5 марта дождь. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​5-10°.

7- 8 марта без существенных осадков. Температура 7 марта ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​5-10° тепла; 8 марта ночью 1-6° тепла, днем ​​11-16°.

Темы: погода
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