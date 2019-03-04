Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Епифаний: В МП привыкли, что все олигархи помогают только им

Понедельник, 4 марта 2019, 08:52

Предстоятель Православной церкви Украины заявил, что государство не финансирует церковь и сейчас ПЦУ не претендует ни на какую реальную поддержку, а только на средства меценатов, которые несмотря на поддержку не будут управлять Церковью.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, найдутся ли внутри Церкви силы, чтобы сохраниться и предотвратить влиятельные в случае если в после смены власти начнется вмешательства, Епифаний ответил, что раньше украинскую церковь никто, кроме президента Виктора Ющенко, особо не поддерживал и финансово, в то время, как Московский патриархат финансировали президенты Леонид кучма и Виктор Янукович.

"Вы знаете из СМИ, как финансировалась, скажем, Лавра. Наши монастыри все живут с пожертвований, мы сами все ремонтируем и поддерживаем. А на Лавру выделяли сотни миллионов гривен", - сказал он.

"Поэтому мы достаточно уверены, что опираемся на поддержку народа. Власть во все времена к нам относилась если не враждебно, то с формальной поддержкой. И сейчас мы не претендуем ни на какую реальную поддержку. Мы не будем никогда и не стремимся быть "государственной церковью"", - заверил предстоятель ПЦУ.

По его словам, Украинская церковь привыкла жить на самосодержании и не стремились роскоши, как представители ЦПУ МП, которым помогали все олигархи и бизнесмены.

"Мне, например, как митрополиту не нужны никакие особые условия. Я их нет. Я принимаю в кабинете ректора (Духовной академии - УП), нет никаких покоев отдельных и так далее. И не хочу этого ", - утверждает Епифаний.

По его словам, должен быть создан некий административный центр и это вопрос времени и денег, которых сейчас в Церкви нет.

"Сейчас мы их не имеем. Но будут появляться меценаты, которые будут жертвовать, чтобы помочь, а не инвестировать, чтобы управлять Церковью. Этого не будет", - заявил он.

Украинская правда
Темы: церковьЕпифаний
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
церковь
Митрополита Павла терміново госпіталізували та прооперували - адвокат
Зеленский встретился с представителем Вселенского патриархата
За митрополита Павла внесли 33 миллиона залога, он вышел из СИЗО
Последние новости
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
Все новости...
Реклама: