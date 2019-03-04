"Сходку" криминальных авторитетов во главе с грузином накрыли в Киеве

1831 просмотр
Понедельник, 4 марта 2019, 10:25

Вор в законе по кличке "Сфан" организовал в Киеве встречу с другими представителями преступных организаций, чтобы установить и распространить свое влияние в уголовном мире.

Об этом заявляет полиция Киева.

Столичные оперативники пришли в ресторан на бульваре Верховной Рады, чтобы помешать криминальным авторитетам обсудить распределение власти и влияния на территории Украины.

"Возглавлял эту "сходку" уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, которого короновали в 1985 году в городе Тбилиси", – заявляет полиция.

"Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников", – добавляют правоохранители.

 
 
 

Установлено, что "Сфан" до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии.

Его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: криминал Киев Грузия


powered by lun.ua
По теме
Законное незаконное обогащение: в САП рассказали, кого спас КС 28 февраля 2019, 13:19
Защита Януковича возмутилась из-за данных об отмывании средств 27 февраля 2019, 14:15
"Наварила куш" на блиндажах: чиновница с запада пойдет под суд 25 февраля 2019, 08:50
Все новости
Главные новости
Епифаний о наместника Лавры Павле: Если покается – примем
Епифаний прокомментировал возможность переговоров с Кириллом и Онуфрием
Климент: "Дело против меня не закрыто, опасность преследования сохраняется"
Архиепископа Климента отпустили без составления протокола
Все новости
психология

10 ознак, що у вас можуть бути нездорові кордони зі своєю мамою

здоровье

5 основных правил грудного вскармливания

здоровье

Сердце: что нам надо есть для его здоровья и от чего лучше отказаться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів