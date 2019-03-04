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Сходку "авторитетов" во главе с грузином накрыли в Киеве

Понедельник, 4 марта 2019, 09:25

Вор в законе по кличке "Сфан" организовал в Киеве встречу с другими представителями преступных организаций, чтобы установить и распространить свое влияние в уголовном мире.

Об этом заявляет полиция Киева.

Столичные оперативники пришли в ресторан на бульваре Верховной Рады, чтобы помешать криминальным авторитетам обсудить распределение власти и влияния на территории Украины.

"Возглавлял эту "сходку" уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, которого короновали в 1985 году в городе Тбилиси", – заявляет полиция.

"Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников", – добавляют правоохранители.

 
 
 

Установлено, что "Сфан" до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии.

Его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

Темы: криминалКиевГрузияполиция
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