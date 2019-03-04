Община в Тернопольской области отстояла храм ПЦУ. Помог "Правый сектор"

Жители с. Гнездыче в Тернопольской области отстояли свое право на Украинскую церковь.

Об этом сообщает "Правый сектор" в Facebook.

"При поддержке "Правого сектора" община села Гнездыче отстояла Украинскую церковь. Украинская община показала силу духа и отвагу, победив все противостояния и провокации пророссийской общины во главе с попом", - говорится в сообщении.

Фото "Правого сектора"

Отмечается, что, несмотря на словесные перепалки и применение силы, люди стояли до конца.

"Женщина, к которой была применена физическая сила сыном российского попа, находится в больнице со значительными телесными повреждениями", - подытожили в "Правом секторе".

О том, что в храме прошло богослужение ПЦУ сообщает и Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ (МП).

Однако в церкви Московского патриархата заявили, что это было незаконно и что "сторонники ПЦУ с помощью бойцов "Правого сектора" завладели храмом".

"Руководил процессом и лично принимал участие в избиении верующих скандальный клирик Киевского патриархата, который в свое время "прославился" на Збаражчине за политический рэкет, Иван Лесик", - говорится в сообщении.

По словам настоятеля прихода УПЦ МП протоиерея Стефана Балана, ранее представители ПЦУ и УПЦ МП договорились, что "для сохранения мира в селе", богослужения будут совершаться поочередно на улице, а храм будет опечатан, ключи от храма будут у ПЦУ.

"А сегодня их община во главе с псевдоотцем Иваном Лесиком третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать богослужения. Когда по завершении службы в храм зашли наши верующие и попросили предоставить возможность и общине УПЦ совершить богослужение в храме, получили резкий отказ. После криков и толкотни, сторонники ПЦУ под крики "москалям здесь не быть" начали бить и выбрасывать из церкви на улицу верующих УПЦ", - рассказал Балан.

Однако на видео, обнародованном Синодальным информационно-просветительским отделом УПЦ (МП) не видно ни драки, ни криков о "москалях".

На ролике засняты около десятка мужчин в камуфляже с повязками "Правого сектора" на рукавах, а также несколько полицейских.

Мужчины с "Правого сектора" вытолкали из храма другого мужчину (возможно, служителя церкви), а затем стали петь гимн Украины.