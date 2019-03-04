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САП закрыла дело о взятках Кучме и Пинчуку от Коломойского

Понедельник, 4 марта 2019, 10:31

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по факту вымогательства и получения Леонидом Кучмой и Виктором Пинчуком $110 млн взятки от Игоря Коломойского за право контроля над "Укрнафтой".

Дело в отношении экс-президента, его зятя-бизнесмена и олигарха закрыли еще летом 2018 года, сообщила Генеральная прокуратура в ответ на запрос ресурса "Наші гроші".

Постановление о закрытии производства №42015000000000425 прокурор САП вынес 02.08.2018 из-за "отсутствия состава уголовного преступления" в действии.

4 года назад, 4 марта 2015 года, состоялось заседание спецкомиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, на котором Игорь Коломойский заявил, что с 2003 года ежемесячно выделял $5 млн (всего $ 110 млн) взятки по требованию тогдашнего президента Леонида Кучмы за его зятя Виктора Пинчука за право управлять нефтедобывающей компанией "Укрнафта".

11 марта 2015 года комиссия ВР обратилась к Генпрокуратуре с требованием возбудить уголовное производство по этому факту.

При этом глава парламентской комиссии Борис Филатов заявлял, что "свифты, которые подтверждают взятки Кучме и Пинчуку и переданы в комиссию, будут направлены в Генеральную прокуратуру".

18 марта 2015 года начали расследование.

По данным госреестра судебных решений, адвокат Коломойского предоставил следствию копии документов, среди которых – копия соглашения о сотрудничестве по достижению оперативного контроля на ОАО "Укрнафта" от 25.01.2003.

По соглашению, неперсонифицированные лица договорились о контроле над "Укрнафтой", в том числе назначении на должность главы правления нового человека; избрании на общем собрании акционеров новых членов наблюдательного совета ОАО "Укрнафта" и т.д.

Во исполнение этих договоренностей 30 января 2003 года был избран новый глава правления "Укрнафты" – Игорь Палица, который до апреля 2003 года совершил смену правления и назначил новых заместителей главы правления и главного бухгалтера общества.

21 марта 2003 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Укрнафта" были избраны новый Наблюдательный совет и его глава.

Членами Набсовета стали: Николай Швец (глава Днепропетровской ОГА), Анатолий Балюк (советник президента Украины), Вадим Копылов (заместитель главы ГПА), Михаил Кальченко (директор департамента по вопросам нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго), Светлана Ледомская (заместитель главы ФГИ) Александр Горбунов (руководитель аппарата министра по вопросам экономики и евроинтеграции), а также 4 представителя "Приватбанка" – Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Михаил Киперман и Тимур Новиков.

Главой Набсовета ОАО избрали Юрия Бойко (будущий министр топлива при президенте Януковиче).

Таким образом, в Наблюдательный совет общества вошли Коломойский и четыре человека из его окружения. правление "Укрнафты" тоже возглавил приближенный к нему человек.

Это подтверждает реальный характер сделок, заключенных с неперсонифицированными лицами 25.01.2003 и 20.03.2003.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КучмаПинчукКоломойскийАнтикоррупционная прокуратураГенпрокуратура
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