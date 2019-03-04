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На Донбассе утром погиб 20-летний защитник Украины

Понедельник, 4 марта 2019, 11:56

Обстановка в зоне операции Объединенных сил остается напряженной, в результате одного из вражеских обстрелов утром умер боец ​​1999 года рождения.

Об этом сообщает Министерство обороны 4 марта в сводке за 12:00.

"Российско-оккупационные войска утром прибегли к коварным обстрелам опорных пунктов подразделений Объединенных сил с применением запрещенного минского договоренностями вооружения", – информирует штаб.

На Луганском направлении противник около 8.30 выпустил 3 мины калибра 120 мм по нашим позициям неподалеку Зайцев.

На Донецком направлении оккупанты в период с 6 утра до 9.45 осуществили 4 обстрела.

 

 

Самым длительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовка враг более трех с половиной часов вел огонь из артиллерии 122-го калибра, вооружения танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного украинские защитники насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, так же выпущенных противником со стороны Ужовки.

12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм разорвались в районе Широкино.

Кроме того, зафиксирована активность российско-оккупационных войск около Песков, где оккупанты 15 минут вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберного пулемета.

"В результате одного из вражеских обстрелов утром оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения", – сообщает Минобороны, выражая соболезнования родным, близким и боевым товарищам погибшего.

По данным штаба, 3 марта обстановка на линии боевого соприкосновения имела "определенные признаки к обострению из-за увеличения противником количества обстрелов наших оборонительных позиций из запрещенного минскими договоренностями вооружения".

На Луганском направлении за прошедшие сутки произошло 7 прицельных обстрелов, на Донецком враг дважды нарушил режим тишины – всего за сутки по позициям украинских войск 9 раз вели огонь, один военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, двое оккупанты были уничтожены, один ранен.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, противник "целенаправленно провоцирует эскалацию боевых действий на востоке Украины, в том числе в интересах выполнения заказов российских военных учебных и научно-исследовательских учреждений".

Темы: Донбассбоевые действияООС
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