В Минске главреда TUT.BY покарали штрафом в несколько тысяч

Суд Заводского района Минска признал главного редактора белорусского издания TUT.BY Марину Золотову виновной в бездействии должностного лица по делу о незаконном доступе к платным материалам госинформагентства БелТА.

Зотову приговорили к штрафу в размере 7650 рублей, сообщает TUT.BY.

До вступления приговора в законную силу остается в силе подписка о невыезде.

Судья Александр Петраш также постановил взыскать с Золотовой 6 тысяч рублей в пользу БелТА за услуги адвокатов. Всего же главред должна заплатить больше пяти с половиной тысяч евро.

По решению суда, журналистам TUT.BY будут возвращены изъятые телефоны и диски.

Сама Золотова так прокомментировала приговор:

"Я пока еще не определилась: буду ли обжаловать. Вы знаете, что статистика по оправдательным приговорам 0,2%, поэтому, честно говоря, на такой приговор не рассчитывала и не ожидала".

Главред отметила, что ее порадовало, что приговор оказался более мягким, чем просил прокурор.

"Пока хочется отдохнуть. Спасибо журналистам, что следили, и спасибо моим родным, – после этих слов в глазах Золотовой появились слезы.

В прениях сторон прокурор Юлия Харчейкина попросила признать главного редактора TUT.BY виновной в бездействии должностного лица и оштрафовать на 25,5 тысячи рублей (около 10 тысяч евро). Золотова заявляла, что в ее действиях нет состава преступления.

Напомним: