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В Минске главреда TUT.BY покарали штрафом в несколько тысяч

Понедельник, 4 марта 2019, 12:57

Суд Заводского района Минска признал главного редактора белорусского издания TUT.BY Марину Золотову виновной в бездействии должностного лица по делу о незаконном доступе к платным материалам госинформагентства БелТА.

Зотову приговорили к штрафу в размере 7650 рублей, сообщает TUT.BY.

 

До вступления приговора в законную силу остается в силе подписка о невыезде.

Судья Александр Петраш также постановил взыскать с Золотовой 6 тысяч рублей в пользу БелТА за услуги адвокатов. Всего же главред должна заплатить больше пяти с половиной тысяч евро.  

По решению суда, журналистам TUT.BY будут возвращены изъятые телефоны и диски.

Сама Золотова так прокомментировала приговор:

"Я пока еще не определилась: буду ли обжаловать. Вы знаете, что статистика по оправдательным приговорам 0,2%, поэтому, честно говоря, на такой приговор не рассчитывала и не ожидала".

Главред отметила, что ее порадовало, что приговор оказался более мягким, чем просил прокурор.

"Пока хочется отдохнуть. Спасибо журналистам, что следили, и спасибо моим родным, – после этих слов в глазах Золотовой появились слезы.

В прениях сторон прокурор Юлия Харчейкина попросила признать главного редактора TUT.BY виновной в бездействии должностного лица и оштрафовать на 25,5 тысячи рублей (около 10 тысяч евро). Золотова заявляла, что в ее действиях нет состава преступления.

Напомним:

  • 7 августа 2018 года Марина Золотова была задержана вместе с другими журналистами. Их подозревали в просмотре заметок государственного информагентства БелТА по закрытой платной подписке.
  • Двое суток главред провела в изоляторе временного содержания на Окрестина. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.
  • Первоначально главреда TUT.BY подозревали сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) и ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица). Но обвинение было предъявлено по последней.
  • Золотова единственная из 15 журналистов и редакторов нескольких СМИ, проходивших по делу, чье дело дошло до суда и в отношении кого следствие не прекратило уголовное преследование.
  • Отмечалось, что этот процесс уникален: впервые в истории современной Беларуси судили главного редактора СМИ по обвинению в должностном преступлении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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