Чтобы ссылать в Украину боевиков ИГИЛ, террористы начали подделывать паспорта

Оперативники пограничной службы совместно с представителями Нацполиции разоблачили схему подделки документов для переправы в Украину лиц, воевавших в рядах и ИГИЛ в Сирии и незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины.

Об этом 4 марта сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что за фигурантами дела длительное время следили.

В частности, чтобы направить в Украину террористов, злоумышленники пытались фальсифицировать паспортные документы граждан РФ.

"Боевиков подыскивали среди выходцев с Северного Кавказа и стран Средней Азии", - отметили в ГПСУ.

Пограничники сообщают, что чтобы "незаметно" сослать в Украину боевика его документы тщательно готовили и пытались заранее несколько раз "обкатать" по маршруту будущего движения через украинскую границу.

"Двух пособников этой схемы правоохранители задержали в Киеве в момент, когда те ждали передачи им нескольких паспортов иностранцев. Задержанные оказались гражданами России и Украины", - говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, затем в паспорта должны были проставляться поддельные даты и штампы о пересечении госграницы Украины в различных пунктах пропуска, чтобы "усыпить" бдительность пограничников, будто бы они неоднократно пересекали границу.

Оперативники выяснили, что один из паспортов оформлен на гражданина РФ, который находится в международном розыске как боевик ИГИЛ.

Отмечается, что некоторые другие документы касались лиц, причастных к тяжким преступлениям.

Кроме того, задержанный гражданин Украины, несколько лет назад задерживался полицией Херсонской области за незаконное обращение с оружием.

Сейчас обоих мужчин передали сотрудникам полиции и направили сообщение по признакам нарушения ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).