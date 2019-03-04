Как скальпель: на Донбассе применяют российские управляемые боеприпасы

В феврале в поселке Новолуганское, что на Светлодарской дуге, от российского управляемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" пострадал частный дом.

Его 70-летний владелец Виктор Фролов выжил, но считает, что снаряд был необычным, сообщает "Донбас.Реалии" – спецпроект "Радио Свобода".

"Это какой-то снаряд не тот. Я все видел. Я был на войне. Но такого снаряда еще не видел", – рассказал пенсионер.

В штабе ООС подтвердили: в дом на окраине Новолуганское попал российский управляемый боеприпас "Краснополь".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал: "Был проведен анализ этого боеприпаса, собраны все осколки. Сам боеприпас "Краснополь" имеет особенности: это и система наведения, это и боевая часть, стабилизационная часть, те же хвостовые наконечники, которые позволяют осуществлять корректировку траектории полета уже на подлете к цели".

"По нашим оценкам, это действительно было попадание в жилой дом, но это была ошибка операторов при наведении этого высокоточного снаряда", – сказал Скибицкий.

В ГУР считают, что огонь вели в учебных целях – и ошибка произошла из-за отсутствия опыта у экипажа.

"Идет обучение экипажей, боевых расчетов, офицеров и даже курсантов Вооруженных сил Российской Федерации на нашей территории. Боевому применению этих боеприпасов в боевых условиях. А это соответствующий боевой опыт", – сказал Скибицкий

"Мы фиксировали прибытия не только курсантов, но и преподавателей Санкт-Петербургской артиллерийской академии, других инструкторов, осуществляющих подготовку военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на территории России", – заявил он

В штабе ООС заявляют о трех подтвержденных случаях использования боеприпаса "Краснополь" на Донбассе в 2018-2019 годах.

Управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" имеет калибр 152 мм и вес 50 кг.

Осколочно-фугасная боевая часть позволяет поражать бронетехнику и укрепленные военные объекты на расстоянии до 20 км. Наводится боеприпас с помощью лазерного луча, входящего в состав комплекса.

"Для того, чтобы использовать этот боеприпас, нужен лазерный целеуказатель-дальномер, который подсвечивает цель, а уже на отраженный лазерный луч летит этот снаряд и попадает. Этот дальномер есть в составе штатных подразделений регулярных Вооруженных сил", – рассказал заместитель начальника научно-исследовательского управления Генштаба ВСУ Виктор Шидлюх.

Российские провластные СМИ неоднократно показывали, как армия Российской Федерации использует боеприпас "Краснополь". Например, в прошлом году под Санкт-Петербургом артиллеристы учились стрелять управляемым снарядом из самоходных гаубиц "Мста-С".

Россияне утверждали, что аналогов разработки тульского конструкторского бюро в мире нет: мол, от запуска к цели проходит максимум 15 секунд, а за точность военные называют его "скальпелем".

Этот боеприпас есть на вооружении трех стран: России, Китая и Индии. Российские военные не скрывают, что используют эти снаряды за пределами территории РФ – в частности, в Сирии.

В украинские части "Краснополь" не поступал, хотя разрабатывали его с конца 1970-х..У Украины есть собственный управляемый 152-миллиметровый снаряд "Квітник" (по-русски "Цветник"), который производит "Прогресс".

Артиллерийский снаряд "Квітник" приняли на вооружение ВСУ еще в 2012 году, но, по информации "Укроборонпрома", в армию он так и не попал: заказов не было.

Участники международного волонтерского сообщества "Информнапалм" на протяжении войны собрали доказательства присутствия на Донбассе 48 современных российских типов вооружения и техники.