Военным ВСУ впервые закупили новую экипировку и спецодежду

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Понедельник, 4 марта 2019, 17:26

Для военнослужащих Вооруженных Сил Украины впервые закупили спецодежду, обувь и экипировку, которую ранее поставляли за счет международной помощи либо не поставляли вообще.

Об этом 4 марта сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Отмечается, что в армию поступают: костюмы специальные и маскировочные для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей броневых машин, наколенники и налокотники, сумки транспортные индивидуальные, бахилы утепленные и тому подобное.

 

Сообщается, что в настоящее время продолжается разработка и войсковые испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки, в частности для снайперов: рейдовых рюкзаков и чехла-ковра для переноски оружия.

"Эти образцы будут поступать на плановое обеспечение в 2019 году, как и новые модульные бронежилеты и баллистические шлемы", - отметили в ведомстве.

 

В управлении ВСУ утверждают, что в прошлом году разработали и утвердили 46 нормативных документов на предметы вещевого имущества.

 

В частности, к новому кардинально новому обеспечению, по сравнению с 2014 годом, принадлежат тактические перчатки, флисовые кофты, летние полевые костюмы, измененная зимняя одежда, современные кожухи с трехслойной импортной мембраной и устойчивостью к воде, комбинезоны для технического состава и танковых подразделений, боевые рюкзаки, маскировочные костюмы снайпера, пенополиуретановые матрасы и подушки с синтетическим наполнителем.

 

Также в ведомстве сообщают, что разработка и постановка на производство новых образцов, их доставка и выдача конечному пользователю занимает минимум полгода.

 

В ВСУ утверждают, что каждый предмет соответствует современным требованиям и не уступает образцам в армиях стран-членов НАТО.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силы НАТО Украина


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