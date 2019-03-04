Боевики обстреляли Водяное из минометов, есть погибший

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Понедельник, 4 марта 2019, 18:35

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили пять обстрелов позиций наших войск: из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Лебединское", - говорится в сообщении .

Кроме того, боевики обстреляли позиции ООС дважды, из минометов 120-го калибра - вблизи Водяного, из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе Широкино и из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у поселка Пески.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из минометов калибра 120 мм наших защитников в районе поселка городского типа Зайцево", - добавили в штабе.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война


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