Суд отказался пересмотреть арест Мангера

Апелляционный суд рассмотрел жалобы прокуратуры и защитников председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и оставил их без удовлетворения.

Об этом сообщает "Громадське".

Прокуроры просили отменить возможность внесения залога для Мангера. Они настаивали на рисках побега подозреваемого, влияния на свидетелей и уничтожения вещественных доказательств.

В то же время адвокаты настаивали на отмене ареста. Они отмечали, что подозрение "необоснованное" и базируется только на показаниях двух подозреваемых Сергея Торбина и Игоря Павловского и письме генерала СБУ Даниила Доценко.

Напомним: