Суд отказался пересмотреть арест Мангера
Понедельник, 4 марта 2019, 19:50
Апелляционный суд рассмотрел жалобы прокуратуры и защитников председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и оставил их без удовлетворения.
Об этом сообщает "Громадське".
Прокуроры просили отменить возможность внесения залога для Мангера. Они настаивали на рисках побега подозреваемого, влияния на свидетелей и уничтожения вещественных доказательств.
В то же время адвокаты настаивали на отмене ареста. Они отмечали, что подозрение "необоснованное" и базируется только на показаниях двух подозреваемых Сергея Торбина и Игоря Павловского и письме генерала СБУ Даниила Доценко.
Напомним:
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто бы организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
- Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
- Мангер надели электронный браслет. Он уверял, что никуда не убежит и даже вернулся на работу в облсовет.
- В интервью "Украинской правде" Мангер заявил, что Гандзюк имела конфликты с различными властными структурами и даже с Петром Порошенко.
- В Администрации президента заверили, что у него не было конфликта с херсонской активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла через два месяца после того, как ее облили кислотой.
- В Службе безопасности сообщали, что Мангер дважды во время проведения допросов отказался давать показания.
- Позже суд отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения Мангеру.