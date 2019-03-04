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Суд отказался пересмотреть арест Мангера

Понедельник, 4 марта 2019, 19:50

Апелляционный суд рассмотрел жалобы прокуратуры и защитников председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и оставил их без удовлетворения.

Об этом сообщает "Громадське".

Прокуроры просили отменить возможность внесения залога для Мангера. Они настаивали на рисках побега подозреваемого, влияния на свидетелей и уничтожения вещественных доказательств.

В то же время адвокаты настаивали на отмене ареста. Они отмечали, что подозрение "необоснованное" и базируется только на показаниях двух подозреваемых Сергея Торбина и Игоря Павловского и письме генерала СБУ Даниила Доценко.

Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто бы организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
  • Мангер надели электронный браслет. Он уверял, что никуда не убежит и даже вернулся на работу в облсовет.
  • В интервью "Украинской правде" Мангер заявил, что Гандзюк имела конфликты с различными властными структурами и даже с Петром Порошенко.
  • В Администрации президента заверили, что у него не было конфликта с херсонской активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла через два месяца после того, как ее облили кислотой.
  • В Службе безопасности сообщали, что Мангер дважды во время проведения допросов отказался давать показания.
  • Позже суд отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения Мангеру.

Темы: суднападение на Гандзюк
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