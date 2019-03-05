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Вторник, 5 марта 2019, 02:10

Правоохранители задержали на вымогательстве и получении взятки в размере 5 тысяч гривен начальника одного из районных отделов полиции ГУНП в Сумской области и начальника сектора реагирования патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Начальник одного из районных отделов полиции ГУНП в Сумской области был уличен в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Пособником по делу стал начальник сектора реагирования патрульной полиции.

При содействии руководства Национальной полиции Украины и ГУНП в Сумской области их задержали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году правоохранители установили причастность к противоправной деятельности должностных лиц областной полиции.

 
 

"Начальник районного отдела полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУНП прибегали к вымогательству и получению взяток с лиц за непривлечение к административной и уголовной ответственности", - заявили в ведомстве.

 
 
Все фото: Нацполиция

Под процессуальным руководством Генпрокуратуры было начато уголовное производство по ст.28, ч.3 ст. 368 УК Украины.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Украинская правда
Темы: Сумывзяткаполиция
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