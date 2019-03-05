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В Конгрессе США требуют доступа к деталям переговоров Трампа и Путина

Вторник, 5 марта 2019, 05:15

Демократы в Палате представителей Конгресса США требуют от Белого дома обеспечения полного доступа к документам по переговорам президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом пишет газета The Washington Times, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что письмо с соответствующим требованием прислали председатели комитетов по разведке и надзору (Адам Шифф), международным делам (Эллиот Энгель) и правительственной реформе (Эллайджей Каммингс).

Председатели комитетов в письме сообщили о намерении проверить заявления СМИ о том, что Трамп якобы пытаетсяя скрыть детали переговоров с Путиным.

"Если эти заявления правдивы, то они вызывают серьезное беспокойство в сфере нацбезопасности, контрразведки и международной политики, особенно в контексте продолжающихся активных попыток РФ нанести негативное влияние на американские выборы", - говорится в письме конгрессменов.

Напоминаем:

  • Газета The Washington Post, ссылаясь на действующих и бывших высокопоставленных чиновников, сообщила, что Трамп якобы скрывает детали своих переговорв с Путиным. В частности встречи в Гамбурге в 2017 году. По данным издания, даже в секретных документах нет подробной информации о личных встречах Трампа с Путиным в пяти местах за последние два года.
  • Позже Трамп заявил, что он не скрывает ничего о своих разговорах с президентом России и обвинил владельца WP Джеффа Безоса в использовании издания для лоббирования своих интересов.
  • Днем позже Трамп заявил, что он никогда не работал на Россию и ничего не знает о записях своего переводчика.
  • 1 декабря 2018 годаТрамп на саммите G20 провел неформальный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • 29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских моряков.
  • 1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина может состояться только после возвращения Россией захваченных украинских моряков и судов.

Темы: СШАТрампПутин
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