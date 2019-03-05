В Конгрессе США требуют доступа к деталям переговоров Трампа и Путина

Демократы в Палате представителей Конгресса США требуют от Белого дома обеспечения полного доступа к документам по переговорам президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом пишет газета The Washington Times, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что письмо с соответствующим требованием прислали председатели комитетов по разведке и надзору (Адам Шифф), международным делам (Эллиот Энгель) и правительственной реформе (Эллайджей Каммингс).

Председатели комитетов в письме сообщили о намерении проверить заявления СМИ о том, что Трамп якобы пытаетсяя скрыть детали переговоров с Путиным.

"Если эти заявления правдивы, то они вызывают серьезное беспокойство в сфере нацбезопасности, контрразведки и международной политики, особенно в контексте продолжающихся активных попыток РФ нанести негативное влияние на американские выборы", - говорится в письме конгрессменов.

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