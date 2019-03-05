Весеннее тепло и легкий дождь: Синоптики рассказали о погоде на неделю

В ближайшую неделю в Украине значительное потепление, время - небольшой дождь.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 5 марта будет облачно с прояснениями. В западных, восточных и северных областях - небольшой дождь.

В Карпатах и ​​на востоке страны ночью возможен дождь с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Закарпатья до 25 м/с.

Сообщается, что температура днем ​​6-11°, в южной части местами 13-15°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 0-5° тепла.

В Киеве - облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киевской области 5 марта облачно с прояснениями, днем ​​возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​6-11°.

6-7 марта синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без существенных осадков, лишь в Крыму днем ​​6 марта дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температуре 6 марта ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 4-9° тепла, на юге страны - до 12°. 7 марта ночью 0-5° мороза, днем ​​7-12° тепла, в Прикарпатье и Закарпатье 11-16°.

В столице 6-7 марта - переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температуре 6 марта ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​4-9° тепла. 7 марта ночью 0-5° мороза, днем ​​7-12° тепла.

8 марта в Украине без существенных осадков. 9 марта ожидается небольшой дождь (на юге и востоке страны местами).

Температура ночью 1-7° тепла.

8 марта на Левобережье от 3° тепла до 3° мороза; днем 10-16 ° тепла, в восточной части страны. 9 марта - в западных и северных областях 7-13°.

В столице 8 марта синоптики осадков не прогнозируют, 9 марта - небольшой дождь.

Температура ночью 2-7° тепла; днем 8 марта 11-16°, 9 марта 8-13°.