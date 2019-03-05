Весеннее тепло и легкий дождь: Синоптики рассказали о погоде на неделю
В ближайшую неделю в Украине значительное потепление, время - небольшой дождь.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Отмечается, что 5 марта будет облачно с прояснениями. В западных, восточных и северных областях - небольшой дождь.
В Карпатах и на востоке страны ночью возможен дождь с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Закарпатья до 25 м/с.
Сообщается, что температура днем 6-11°, в южной части местами 13-15°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 0-5° тепла.
В Киеве - облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
В Киевской области 5 марта облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.
6-7 марта синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без существенных осадков, лишь в Крыму днем 6 марта дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температуре 6 марта ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 4-9° тепла, на юге страны - до 12°. 7 марта ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла, в Прикарпатье и Закарпатье 11-16°.
В столице 6-7 марта - переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температуре 6 марта ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла. 7 марта ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.
8 марта в Украине без существенных осадков. 9 марта ожидается небольшой дождь (на юге и востоке страны местами).
Температура ночью 1-7° тепла.
8 марта на Левобережье от 3° тепла до 3° мороза; днем 10-16 ° тепла, в восточной части страны. 9 марта - в западных и северных областях 7-13°.
В столице 8 марта синоптики осадков не прогнозируют, 9 марта - небольшой дождь.
Температура ночью 2-7° тепла; днем 8 марта 11-16°, 9 марта 8-13°.
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