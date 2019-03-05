Доверенные лица Тимошенко в Киеве – застройщики, юристы и декан
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Вторник, 5 марта 2019, 11:00
Среди доверенных лиц кандидата в президенты Юлии Тимошенко в Киеве – местные депутаты, застройщики, юристы, политический консультант и декан.
Об этом сообщает Общественное движение "ЧЕСНО".
В столице Тимошенко доверяет депутатам Киевсовета от "Батькивщины" Анатолию Шаповалу, Анне Свириденко и Татьяне Мелиховой.
Также ее доверенными лицами стали юристы и руководители партийной общественной организации "Центр защиты киевлян" – Виталий Нестор и Юрий Власенко, политконсультант Андрей Вальчишин и декан философского факультета КНУ имени Шевченко Анатолий Конверский.
Напомним:
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