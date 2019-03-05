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Доверенные лица Тимошенко в Киеве – застройщики, юристы и декан

Вторник, 5 марта 2019, 10:00
Доверенные лица Тимошенко в Киеве – застройщики, юристы и декан

Среди доверенных лиц кандидата в президенты Юлии Тимошенко в Киеве – местные депутаты, застройщики, юристы, политический консультант и декан.

Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСНО.

В столице Тимошенко доверяет депутатам Киевсовета от "Батькивщины" Анатолию Шаповалу, Анне Свириденко и Татьяне Мелиховой.

Также ее доверенными лицами стали юристы и руководители партийной общественной организации "Центр защиты киевлян" – Виталий Нестор и Юрий Власенко, политконсультант Андрей Вальчишин и декан философского факультета КНУ имени Шевченко Анатолий Конверский.

Напомним:

  • Доверенными лицами Петра Порошенко в Киеве являются кандидат от Думчева, поэты, врачи и юристы.
  • Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский в столице доверяет предпринимателям, адвокатам, продавцу мячей-эспандеров и фотографу.

Темы: Тимошенковыборы президента 2019Киев
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