Доверенные лица Тимошенко в Киеве – застройщики, юристы и декан

Среди доверенных лиц кандидата в президенты Юлии Тимошенко в Киеве – местные депутаты, застройщики, юристы, политический консультант и декан.

Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСНО.

В столице Тимошенко доверяет депутатам Киевсовета от "Батькивщины" Анатолию Шаповалу, Анне Свириденко и Татьяне Мелиховой.

Также ее доверенными лицами стали юристы и руководители партийной общественной организации "Центр защиты киевлян" – Виталий Нестор и Юрий Власенко, политконсультант Андрей Вальчишин и декан философского факультета КНУ имени Шевченко Анатолий Конверский.

Напомним: