Убийство Гандзюк: Мангера попытаются отстранить от должности

На рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об отстранении от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Отмечается, что судебное заседание по рассмотрению вышеупомянутого ходатайства назначено на 13.30 5 марта в помещении Шевченковского райсуда Киева.

Напомним: