Убийство Гандзюк: Мангера попытаются отстранить от должности

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Вторник, 5 марта 2019, 11:43

На рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об отстранении от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Отмечается, что судебное заседание по рассмотрению вышеупомянутого ходатайства назначено на 13.30  5 марта в помещении Шевченковского райсуда Киева.

Напомним:

  • 4 марта суд отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто бы организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
  • Мангер надели электронный браслет. Он уверял, что никуда не убежит и даже вернулся на работу в облсовет.
  • В интервью "Украинской правде" Мангер заявил, что Гандзюк имела конфликты с различными властными структурами и даже с Петром Порошенко.
  • В Администрации президента заверили, что у него не было конфликта с херсонской активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла через два месяца после того, как ее облили кислотой.
  • В Службе безопасности сообщали, что Мангер дважды во время проведения допросов отказался давать показания.

Украинская правда

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Темы: суд нападение на Гандзюк


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