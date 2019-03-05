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Пограничники объяснили, почему пропускают до 80% контрабанды наркотиков

Вторник, 5 марта 2019, 11:56

У украинских пограничников в отличие от румынских коллег нет сканеров, которые могут показать внутренности машины, что затрудняет обнаружение контрабанды наркотиков.

Об этом сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире 112 канала.

"У нас много задерживается наркотиков. А то что не задержали на этот раз, то причина основная в том, что автомобиль этот не проходил у нас по анализу рисков. То есть не было оснований сомневаться, что в автомобиле есть какие-то скрытые вещи, тем более в контруктивних особенностях", - сказал Слободян.

"Во-вторых, у нас, к сожалению, нет сканеров, которые позволяют увидеть внутренности автомобиля без того, чтобы разобрать его на запчасти. У наших коллег из Румынии такие сканеры есть... В общем мировая практика показывает, что задерживается на границе не больше 20-30 процентов от тех наркотиков, которые движутся с одной страну в другую", - добавил пресс-секретарь.

Слободян добавил, что в работе украинских пограничников мог произойти сбой.

"Сейчас говорить, что есть какая то служебная измена оснований нет", - добавил он.

Напомним:

  • Румынские пограничники задержали на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" двух граждан Нидерландов, которые везли из Украины в Европу 84 кг героина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаграницаконтрабанда
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