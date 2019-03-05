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На концертах "Лиги смеха" агитировали за Зеленского – ОПОРА

Вторник, 5 марта 2019, 13:46

Гражданская сеть "ОПОРА" зафиксировала признаки агитации за кандидата на пост президента Владимира Зеленского на концертах "Лиги смех", которые проходили в январе 2019 года в разных регионах Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил аналитик сети Александр Клюжев, сообщает "Укринформ".

"Наши наблюдатели обратили внимание, что в январе 2019 года на концертах, организованных продюсерским центром "Лига смеха", учредителем которого является кандидат на пост президента Владимир Зеленский, были зафиксированы признаки агитации, а именно транслировалось обращение Зеленского", - отметил Клюжев.

Он добавил, что согласно закону о выборах, кандидат имеет право поддерживать концерты или другие развлекательные мероприятия, но делать это нужно из избирательного фонда.

"Если кандидат этого не делает, то такие концерты или другие развлекательные мероприятия должны избегать осуществления предвыборной агитации", - сказал Клюжев.

Он призвал кандидатов в президенты четко разграничивать свою профессиональную или бизнес-деятельность и участие в избирательной кампании.

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Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • По данным последних соцопросов, Владимир Зеленский лидирует в электоральных рейтингах.

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019агитация
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