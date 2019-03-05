Москалькова пожаловалась в ООН на "ущемление прав" крымчан

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой о содействии в "защите прав жителей Крыма", которые якобы подвергаются преследованию со стороны Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на жителей оккупированного Россией Крыма Киевом "объявлена буквально охота".

Москалькова утверждает, что крымчан на территории Украины арестовывают и осуждают.

Также она возмутилась запретом на въезд в Украину всем мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.

Кроме того российский омбудсмен пожаловалась на невозможность получить шенгенские визы "проживающими на территории Крыма гражданами России".

"Они стали заложниками политики. Это несправедливо по отношению к людям", - считает уполномоченная РФ по правам человека.

Отмечается, что в ответ Мишель Бачелет якобы пообещала изучить все эти вопросы.

Напомним: