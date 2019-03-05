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Москалькова пожаловалась в ООН на "ущемление прав" крымчан

Вторник, 5 марта 2019, 13:54

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова  обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой о  содействии в "защите прав жителей Крыма", которые якобы подвергаются преследованию со стороны Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на жителей оккупированного Россией Крыма Киевом "объявлена буквально охота".

Москалькова утверждает, что крымчан на территории Украины арестовывают и осуждают.

Также она возмутилась запретом на въезд в Украину всем мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.

Кроме того российский омбудсмен пожаловалась на невозможность получить шенгенские визы  "проживающими на территории Крыма гражданами России".

"Они стали заложниками политики. Это несправедливо по отношению к людям", - считает уполномоченная РФ по правам человека.

Отмечается, что в ответ Мишель Бачелет якобы  пообещала изучить все эти вопросы.

Напомним:

  • На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме".
  • Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
  • В оккупированном Россией Крыму российские силовики арестовывают активистов, журналистов, крымских татар.

Темы: КрыманнексияРосcияправа человекаООН
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