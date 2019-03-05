В России значительно вырос уровень нетерпимости к украинцам – отчет Совета Европы

Уровень нетерпимости в России к украинцам значительно вырос с 2014 года после незаконной аннексии Крыма и российского военного вмешательства, что привело к вооруженному конфликту на востоке Украины.

Об этом говорится в докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, основанной Советом Европы.

"С 2014 года, в результате незаконной аннексии Российской Федерацией Республики Крым и города Севастополя и российского военного вмешательства, что привело к вооруженному конфликту на востоке Украины, значительно возросла нетерпимость к украинцам. В основном это имеет политическую направленность, когда украинцев изображают врагами России", - говорится в докладе.

В документе указывается, что российские государственные чиновники и политики допускают значительное количество расистских высказываний, особенно во время избирательных кампаний. Основные их мишени - мигранты с Кавказа и Центральной Азии, мусульмане и украинцы.

"В дискурсе общественных деятелей, политиков и религиозных лидеров регулярно фигурируют гомофобные, трансфобные и ненавистнические высказывания. Нетерпимая публичная риторика все так же остается безнаказанной", - отмечает комиссия.

В то же время ЕКРН сообщает, что, несмотря на антиукраинскую риторику последних лет, нападения на украинцев – редкость, "потому, возможно, что их труднее идентифицировать".

Авторы доклада отметили, что в документе отражена ситуация на 22 июня 2018 года.

Напомним:

В январе комитет Совета Европы выразил обеспокоенность посягательством на права представителей украинского меньшинства в России, которые выступают с заявлениями, противоречащими российской политике в отношении Крыма и конфликта на востоке Украины.

Европейская правда