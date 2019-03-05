Сын Гладковского говорит, что за расследованием журналистов стоит Коломойский

Сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський считает, что за расследованием против него и его отца стоит олигарх Игорь Коломоський.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой", который принадлежит окружению президента Петра Порошенко.

"Вброс этой скомпилированной информации имеет полностью политический характер", - сказал он, добавив, что в этом заинтересованы оппозиционные политики и олигархи, в частности Коломойский.

"Все знают, что господин Коломойский серьезный спонсор и Зеленского и Тимошенко, который абсолютно заинтересован в этом и является создателем этой истории", - сказал Гладковський.

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