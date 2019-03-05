Сын Гладковского говорит, что за расследованием журналистов стоит Коломойский

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Вторник, 5 марта 2019, 18:35

Сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський считает, что за расследованием против него и его отца стоит олигарх Игорь Коломоський.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой", который принадлежит окружению президента Петра Порошенко.

"Вброс этой скомпилированной информации имеет полностью политический характер", - сказал он, добавив, что в этом заинтересованы оппозиционные политики и олигархи, в частности Коломойский.

"Все знают, что господин Коломойский серьезный спонсор и Зеленского и Тимошенко, который абсолютно заинтересован в этом и является создателем этой истории", - сказал Гладковський.

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Гладковский-младший заявил, что подаст в судна журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции.  Вместе с тем "Укроборонпром" отстранилдиректоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием. 
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • 4 марта Порошенко уволилГладковского из СНБО.
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
  • Сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский ответил на расследование журналистов о хищениях в Укроборонпроме и пообещал в ближащее время рассказать, кто прислал журналистам информацию.

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Темы: Коломойский Гладковский скандал


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