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США рассматривают дополнительные поставки летального оружия Украине - командующий

Вторник, 5 марта 2019, 19:43

Верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что США рассматривают предоставление дополнительного летального оружия Украине для противостояния морской агрессии России после инцидента в Районе Керченского пролива.

Об этом он заявил на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, сообщает портал U.S.News.

Председатель комитета спросил, почему, несмотря на разрешение Конгресса, США до сих пор оказывали летальную помощь Украине только в одном случае, когда речь шла о противотанковых ракетах Javelin.

Скапарротти, который также является командующим европейского командования США сказал, что США подумывают об усилении снайперских возможностей украинских военных. Однако, по его словам, любым поставкам должно предшествовать обсуждение среди политиков.

Он также разделил обеспокоенность комитета по модернизации российского флота.

"Меня не очень устраивает позиция сдерживания, которую мы имеем в Европе", - сказал Скапарротти, когда его спросили о силах и ресурсах США для сдерживания России.

В этом контексте генерал высказался за усиление украинского флота.

"Нам нужно изучить их морской компонент, их флот", – отметил он, добавив, что в связи с аннексией Крыма Украина потеряла большое количество кораблей, и вспомнив о захвате украинских кораблей Россией в ноябре прошлого года.

Европейская правда

Темы: СШАоружиеУкраина
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