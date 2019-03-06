"Аякс" выбивает "Реал" из Лиги Чемпионов, "Тоттенхэм" легко проходит "Боруссию"

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Среда, 6 марта 2019, 00:15

Нидерландский "Аякс" таки вынудил покинуть мадридский "Реал" Лигу Чемпионов. В матче 1/8 финала "Аякс" на выезде разгромил королевский клуб со счетом 4:1.

Напомним, что в первом матче между этими командами в Амстердаме выиграли испанцы со счетом 2:1.

За 90 минут обе команды выдали большое количество голевых моментов, которых могло хватить на два хоккейных матча. Уже на восьмой минуте игры в Мадриде точный удар Хакима Зиеша выводит "Аякс" вперед - 1:0. На 19-й минуте Давид Нерес делает счет 2:0 в пользу гостей.

Еще в первом тайме ворота "Аякса" дважды спасала перекладина и штанга и несколько раз вратарь Андре Онана. На 62-й минуте счет становится разгромным для "Реала". Быстрая контратака гостей завершилась ударом Душана Тадича в девятку ворот "Реала" - 3:0.

На 70-й минуте несколько восстановил интригу в игре удар Марко Аненсио и счет становится 3:1. Но через две минуты удар со штрафного Марко Шене и счет уже 4:1, и в четвертьфинал турнира проходит "Аякс".

В другом матче 1/8 финала за вторник, 5 марта, противостояния не вышло. Лондонский "Тоттенхэм" после 3:0 в родных стенах победил дортмундскую "Боруссию" и на выезде. Поединок завершился с минимальным преимуществом "Тоттенхэма". Единственный мяч в этой игре провел на 48-й минуте Кейн.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол


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