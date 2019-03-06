Суд взял под домашний арест кума Продана, который покупал ему виллы в Турции

668 просмотров
Среда, 6 марта 2019, 02:33

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Максиму Павицкому, куму бывшего исполняющего обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана, подозреваемому в легализации имущества, полученного преступным путем другом-высокопоставленным.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Соломенский суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и выбрал для Павицкого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Павицккому было сообщено о подозрении в совершении сделок с денежными средствами в сумме более 89 млн гривен, которые были получены в результате незаконного обогащения исполняющего обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана.

За указанные средства подозреваемым для своего товарища-чиновника было приобретено в том числе 2 квартиры в новостройке ЖК "Французский квартал" стоимостью 6,7 млн гривен, два дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн гривен, три автомобиля, один из которых Mercedes-benz GLE и два Toyota Land Cruiser, общей стоимостью 3,4 млн гривен и дом под Киевом.

По ч. 3 ст. 209 УК Украины, которая инкриминируется Павицкому, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напоминаем:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Продан Мирослав Фискальная служба суд Антикоррупционная прокуратура


powered by lun.ua
По теме
Экономические новости дня: об элитных парковщиках, браслете Продана и ТРЦ Фирташа 5 февраля 2019, 22:27
С Продана сняли электронный браслет и разрешили выезд за границу 5 февраля 2019, 09:55
Имущество Продана арестовано 2 января 2019, 19:30
Все новости
Главные новости
Верховный суд отменил решение, которое по иску Гриценко запрещало платную агитацию
Деньги клана Януковича осели в Швейцарии, а не в ЕС
Новости дня: Убийство в Киеве, снова Гладковский, богатые украинцы в Forbes
Посол США призвала уволить Холодницкого
Все новости
традиции

Как украинцы праздновали последнюю неделю перед великим постом

Фото

14 удивительных вещей, которые были найдены в багаже в аэропортах

психология

10 ознак, що у вас можуть бути нездорові кордони зі своєю мамою

Поиск по сайту
Архив
Весь архів