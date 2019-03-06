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Суд взял под домашний арест кума Продана, который покупал ему виллы в Турции

Среда, 6 марта 2019, 01:33

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Максиму Павицкому, куму бывшего исполняющего обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана, подозреваемому в легализации имущества, полученного преступным путем другом-высокопоставленным.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Соломенский суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и выбрал для Павицкого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Павицккому было сообщено о подозрении в совершении сделок с денежными средствами в сумме более 89 млн гривен, которые были получены в результате незаконного обогащения исполняющего обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана.

За указанные средства подозреваемым для своего товарища-чиновника было приобретено в том числе 2 квартиры в новостройке ЖК "Французский квартал" стоимостью 6,7 млн гривен, два дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн гривен, три автомобиля, один из которых Mercedes-benz GLE и два Toyota Land Cruiser, общей стоимостью 3,4 млн гривен и дом под Киевом.

По ч. 3 ст. 209 УК Украины, которая инкриминируется Павицкому, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Темы: Продан МирославФискальная службасудАнтикоррупционная прокуратура
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