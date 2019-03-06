Суд взял под домашний арест кума Продана, который покупал ему виллы в Турции
Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Максиму Павицкому, куму бывшего исполняющего обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана, подозреваемому в легализации имущества, полученного преступным путем другом-высокопоставленным.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Соломенский суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и выбрал для Павицкого меру пресечения в виде домашнего ареста.
Павицккому было сообщено о подозрении в совершении сделок с денежными средствами в сумме более 89 млн гривен, которые были получены в результате незаконного обогащения исполняющего обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана.
За указанные средства подозреваемым для своего товарища-чиновника было приобретено в том числе 2 квартиры в новостройке ЖК "Французский квартал" стоимостью 6,7 млн гривен, два дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн гривен, три автомобиля, один из которых Mercedes-benz GLE и два Toyota Land Cruiser, общей стоимостью 3,4 млн гривен и дом под Киевом.
По ч. 3 ст. 209 УК Украины, которая инкриминируется Павицкому, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напоминаем:
- В декабре 2018 журналисты программы "Наши деньги с Денисом БИГУС" выяснили, что экс-руководитель Государственной фискальной службы Мирослав Продан записал дорогое жилье, в частности квартира в Киеве, дом под Киевом и две виллы в турецком Бодруме на сестру Валентину Когут и кума Максима Павицкого.
- 2 января суд арестовал имущество Продана.
- 4 февраля соломенский райсуд Киева разрешил снять электронный браслет с Продана, а также позволил ему не сдавать загранпаспорт.