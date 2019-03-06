РФ хочет направить захваченных украинских моряков на психиатрическую экспертизу - адвокат

Захваченных Россией украинских военнослужащих собираются отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

По его словам, 5 марта состоялись следственные действия в отношении трех моряков Сергея Цибизова, Романа Мокряка и Юрия Безъязычного.

"Во время следственных действий военнопленные и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. По каждому военнопленному защита заявила, что третья Женевская конвенция от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" не предусматривает проведения относительно военнопленных любых психолого-психиатрических экспертиз", - сообщил Полозов.

Он добавил, что, если эту экспертизу все же проведут, сторона защиты настаивает на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении.

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