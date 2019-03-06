РФ хочет направить захваченных украинских моряков на психиатрическую экспертизу - адвокат

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Среда, 6 марта 2019, 05:21

Захваченных Россией украинских военнослужащих собираются отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

По его словам, 5 марта состоялись следственные действия в отношении трех моряков Сергея Цибизова, Романа Мокряка и Юрия Безъязычного.

"Во время следственных действий военнопленные и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. По каждому военнопленному защита заявила, что третья Женевская конвенция от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" не предусматривает проведения относительно военнопленных любых психолого-психиатрических экспертиз", - сообщил Полозов.

Он добавил, что, если эту экспертизу все же проведут, сторона защиты настаивает на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении.

Напоминаем:

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранилиобстрелялии захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинениепо ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

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Темы: моряки пленные Крым Черное море Росcия


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