США планируют новые санкции против режима Мадуро
США собираются усилить давление на режим главы Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью новых санкций.
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью американскому телеканалу Fox News, пишет DW.
В первую очередь, речь идет о перекрытии Мадуро доступа к финансовым ресурсам, необходимым ему, чтобы остаться у власти, уточнил политик.
Несколькими часами ранее спецпредставитель Вашингтона по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс заявил о том, что США также рассматривают возможность принятия так называемых "второстепенных санкций" против граждан третьих стран и компаний, связанных с правительством Венесуэлы, с целью "добиться мирной, демократической смены власти".
Однако соответствующее решение еще не было принято, подчеркнул Абрамс.
При этом он обратил внимание журналистов на то, что у США еще нет плана военного вторжения в Венесуэлу только потому, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "не исключает никаких опций".
"Никто не говорит о военном вмешательстве США в ситуацию в Венесуэле, кроме режима Мадуро и русских", заявил дипломат.
Напомним:
- Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к предложенным США двусторонним консультациям относительно кризиса в Венесуэле.
- 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
- Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
- США лишат американских виз 49 представителей режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов их семей, включая ряд крупных чинов армии и госбезопасности.