США планируют новые санкции против режима Мадуро

США собираются усилить давление на режим главы Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью новых санкций.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью американскому телеканалу Fox News, пишет DW.

В первую очередь, речь идет о перекрытии Мадуро доступа к финансовым ресурсам, необходимым ему, чтобы остаться у власти, уточнил политик.

Несколькими часами ранее спецпредставитель Вашингтона по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс заявил о том, что США также рассматривают возможность принятия так называемых "второстепенных санкций" против граждан третьих стран и компаний, связанных с правительством Венесуэлы, с целью "добиться мирной, демократической смены власти".

Однако соответствующее решение еще не было принято, подчеркнул Абрамс.

При этом он обратил внимание журналистов на то, что у США еще нет плана военного вторжения в Венесуэлу только потому, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "не исключает никаких опций".

"Никто не говорит о военном вмешательстве США в ситуацию в Венесуэле, кроме режима Мадуро и русских", заявил дипломат.

Напомним: