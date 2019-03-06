США планируют новые санкции против режима Мадуро

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Среда, 6 марта 2019, 06:35

США собираются усилить давление на режим главы Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью новых санкций.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью американскому телеканалу Fox News, пишет DW.

В первую очередь, речь идет о перекрытии Мадуро доступа к финансовым ресурсам, необходимым ему, чтобы остаться у власти, уточнил политик.

Несколькими часами ранее спецпредставитель Вашингтона по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс заявил о том, что США также рассматривают возможность принятия так называемых "второстепенных санкций" против граждан третьих стран и компаний, связанных с правительством Венесуэлы, с целью "добиться мирной, демократической смены власти".

Однако соответствующее решение еще не было принято, подчеркнул Абрамс.

При этом он обратил внимание журналистов на то, что у США еще нет плана военного вторжения в Венесуэлу только потому, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "не исключает никаких опций".

"Никто не говорит о военном вмешательстве США в ситуацию в Венесуэле, кроме режима Мадуро и русских", заявил дипломат.

Напомним: 

  • Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к предложенным США двусторонним консультациям относительно кризиса в Венесуэле. 
  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
  • Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
  • США лишат американских виз 49 представителей режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов их семей, включая ряд крупных чинов армии и госбезопасности.

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Темы: Венесуэла санкции США


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