США могут ограничить военное сотрудничество с Турцией из-за российских С-400

США могут отказаться от поставок Турции истребителей F-35, если их партнер по НАТО приобретет систему противоракетной обороны С-400 российского производства.

Об этом заявил журналистам генерал Кертис Скапаротти, главнокомандующий войсками США в Европе и объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, пишет DW.

"Я настоятельно рекомендую, чтобы мы отказались от сделки по F-35 и совместной работы с союзником, который работает с российскими системами, особенно системами противоракетной обороны, являющимися, пожалуй, самой продвинутой технологией", - заявил Скапаротти во время заседания комитета Сената США по вооруженным силам.

Кроме того, если сделка Турции с Россией состоится, Вашингтон также отзовет свое предложение по продаже Турции ракетных комплексов Patroit на сумму 3,5 млрд долларов.

Кроме того, это может привести к применению США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), указал Скапаротти.

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