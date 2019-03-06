США могут ограничить военное сотрудничество с Турцией из-за российских С-400
США могут отказаться от поставок Турции истребителей F-35, если их партнер по НАТО приобретет систему противоракетной обороны С-400 российского производства.
Об этом заявил журналистам генерал Кертис Скапаротти, главнокомандующий войсками США в Европе и объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, пишет DW.
"Я настоятельно рекомендую, чтобы мы отказались от сделки по F-35 и совместной работы с союзником, который работает с российскими системами, особенно системами противоракетной обороны, являющимися, пожалуй, самой продвинутой технологией", - заявил Скапаротти во время заседания комитета Сената США по вооруженным силам.
Кроме того, если сделка Турции с Россией состоится, Вашингтон также отзовет свое предложение по продаже Турции ракетных комплексов Patroit на сумму 3,5 млрд долларов.
Кроме того, это может привести к применению США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), указал Скапаротти.
Напоминаем:
- В 2017 году Турция подписала с Россией контракт на покупку системы ПВО С-400. Ожидается, что установка системы С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
- Вашингтон жаловался, что российская система не совместима с оружием, которое используют другие страны НАТО.
- Американские чиновники предупредили, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 поставит под угрозу приобретения Анкарой новейших истребителей F-35 и, возможно, даже приведет к санкциям США.
- На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Москве заявил о давлении США в связи с закупкой противоракетных систем С-400.
- Турция заявила, что не может принять предложение Соединенных Штатов о приобретении ракетных комплексов Patriot, переговоры по этому вопросу продолжаются.