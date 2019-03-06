Два турецких военных корабля зашли в Одессу

В Одесский порт с "дружеским визитом" зашли два корабля Военно-морских сил Турецкой Республики.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Отмечается, что фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti пришвартовались у 16 причала морского вокзала.

"Дружеский визит в Одессу проходит в рамках ежегодных учений ВМС Турции "Голубая родина – 2019" (Mavi Vatan — 2019)", - сказано в сообщении.

фото Думская

По данным издания, в ходе маневров 67 турецких боевых кораблей с 6 по 8 марта посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях ,в том числе посетят порты РФ.

фото Думская фото Думская

Со ссылкой на турецкое консульство сообщается, что одесситы смогут побывать на кораблях.

Фрегат TCG Barbaros (F244) относится к классу фрегатов типа МЕКО 200.

фото Думская

Сообщается, что корабль построен в Германии компанией Blohm+Voss и принят на вооружение в 1997 году. Полное водоизмещение около 3400 тонн. Длина 117 метров, ширина 15, осадка 4,25 метра.

фото Думская

также отмечается, что на борту фрегата разнообразное ракетное, артиллерийское и зенитное вооружение, в том числе восемь шахтных пусковых установок Mk 41 для зенитных ракет "Си Спэрроу" и восемь установок для противокорабельных ракет "Гарпун". Авиационное вооружение – вертолет Sikorsky S-70B Seahawk.

фото Думская

В издании добавили, что штурмовой катер TCG Marti принят на вооружение ВМС Турции в августе 1978 года. Это второй из восьми построенных катеров типа Dogan. Длина 58 метров, ширина 7,6, осадка 2,7 метра. Водоизмещение 436 тонн.

Он вооружен 76-мм артустановкой и 35-мм зенитными пушками. На кораблях этого типа впервые в ВМС Турции были установлены американские противокорабельные ракеты "Гарпун".

Визит турецких кораблей продлится до 8 марта.

Напомним: