Два турецких военных корабля зашли в Одессу
В Одесский порт с "дружеским визитом" зашли два корабля Военно-морских сил Турецкой Республики.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
Отмечается, что фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti пришвартовались у 16 причала морского вокзала.
"Дружеский визит в Одессу проходит в рамках ежегодных учений ВМС Турции "Голубая родина – 2019" (Mavi Vatan — 2019)", - сказано в сообщении.
По данным издания, в ходе маневров 67 турецких боевых кораблей с 6 по 8 марта посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях ,в том числе посетят порты РФ.
Со ссылкой на турецкое консульство сообщается, что одесситы смогут побывать на кораблях.
Фрегат TCG Barbaros (F244) относится к классу фрегатов типа МЕКО 200.
Сообщается, что корабль построен в Германии компанией Blohm+Voss и принят на вооружение в 1997 году. Полное водоизмещение около 3400 тонн. Длина 117 метров, ширина 15, осадка 4,25 метра.
также отмечается, что на борту фрегата разнообразное ракетное, артиллерийское и зенитное вооружение, в том числе восемь шахтных пусковых установок Mk 41 для зенитных ракет "Си Спэрроу" и восемь установок для противокорабельных ракет "Гарпун". Авиационное вооружение – вертолет Sikorsky S-70B Seahawk.
В издании добавили, что штурмовой катер TCG Marti принят на вооружение ВМС Турции в августе 1978 года. Это второй из восьми построенных катеров типа Dogan. Длина 58 метров, ширина 7,6, осадка 2,7 метра. Водоизмещение 436 тонн.
Он вооружен 76-мм артустановкой и 35-мм зенитными пушками. На кораблях этого типа впервые в ВМС Турции были установлены американские противокорабельные ракеты "Гарпун".
Визит турецких кораблей продлится до 8 марта.
Напомним:
- В феврале в Одесский морской торговый порт зашел Американский ракетный эсминец USSDonaldCook, (DDG75).
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