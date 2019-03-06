У Зеленского подготовили сайт для проверки фейков

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского готовится запустить сайт, на котором можно будет проверить правдивость новостей.

Об этом сообщил "Украинской правде" Михаил Федоров, который курирует в Зе!команде стратегию Digital-продвижения Зеленского – то есть в цифровых медиа.

"Фейки постоянно возникают. Даже если их блокировать, возникнут новые. Поэтому я решил: пусть возникают. Мы специально запустили акцию "Зе!фейк" – придумайте "лучший" фейк о нас, хотим это все обесценивать", – отметил Федоров.

"Как маркетолог я считаю, что чем больше упоминаний о нас, чем больше мы в ленте у людей в позитивном или негативном контексте, все равно это для нас хорошо. Потому что у нас есть центральная линия, люди знают наши принципы, ценности, у нас есть официальная страница. Если они что-то заподозрят, они зайдут и посмотрят", – пояснил он.

"У нас уже готов сайт, который мы скоро выложим, где вы вставляете ссылку на новость о нас, система проверяет наши соцсети – и на основе этого говорит: фейк это или не фейк" – сообщил представитель команды Зеленского.