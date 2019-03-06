В Генштабе предупредили о вторжении РФ. Назвали три направления

Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утверждает, что российская сторона завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения, а также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу.

Об этом он рассказал в среду в Киеве на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, существует угроза по трем из четырех направлений: север, восток и юг. "Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения", - сказал Муженко.

Он отметил, что украинским Вооруженным силам "есть кем и чем останавливать российские танки и самолеты".

Начальник Генштаба добавил, что не исключает ряд диверсий на передовой в период перед выборами президента Украины.

"Период так называемой предвыборной турбулентности, в который вошла наша страна, используется РФ для проведения комплекса спецопераций для подрыва оборонного потенциала Украины", - заявил Муженко.

"Мы отслеживаем значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается влиять на личный состав. Также параллельно с этим мы не исключаем проведения ряда актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и в глубоком тылу", - утверждает он.

Вместе с тем, глава Генштаба отметил, что украинские военные принимают необходимые меры по предотвращению подобных сценариев.

"При условии выполнения гособоронзаказа 2019 года мы в два раза увеличим состав новой техники по сравнению с предыдущими годами. Речь идет, прежде всего, об обновлении и принятии на вооружение комплексов противоракетной обороны и модернизированных ракет к ним, укомплектовании отечественными противотанковыми комплексами Сухопутных войск, десантно-штурмових войск и морской пехоты", - рассказал Муженко.

Он уточнил, что также пройдет доукомплектование войск легкобронированной автомобильной и обновление парка грузовой техники, увеличение численности отечественных БПЛА в разведывательных и артиллерийских подразделениях.

Также укомплектования существующими средствами радиолокационной и радиотехнической разведки подразделений Воздушных сил Украины и обновления корабельно-катерного состава ВМС Украины.

Это не первое подобное заявление власти. И сам Порошенко, и представители СНБО и Генштаба ВСУ неоднократно заявляли, что Россия стягивает вооружение к границе с Украиной и готовится к масштабному вторжению.