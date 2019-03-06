В Зе!команде похвастались посещаемостью сайта: уровень кампании Обамы

В команде кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского говорят, что строят очень экспериментальную для украинской политики структуру диджитала.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал руководитель диджитал-отдела штаба Зеленского Михаил Федоров.

"Всего в диджитал-команде людей, которые работают здесь на фултайм, человек, наверное, 10. Конечно же, много команд работают на аутсорсе – по контекстной рекламе, разработчики, команда по мониторингу, социологи", – говорит Федоров.

По его словам, в общей сложности сейчас там задействованы человек 30.

Федоров объясняет, что одна и та же команда работает со всеми социальными медиа: нет распределения, кто конкретно отвечает за FB, Instagram и т. д.

"У нас есть два копирайтера, которые готовят контент и для FB, и для Instagram, и для Telegram, и для Twitter. Есть тимлидер, который ими руководит. Эти же люди пишут email-рассылки", – говорит он.

"Мы строим очень экспериментальную структуру для нашей страны, и в принципе, для политики. У нас есть наши собственные медиа. Это FB, наш официальный Instagram, наш официальный телеграм-канал и Twitter. Еще у нас есть два YouТube-канала – Зе!президент на 210 тысяч подписчиков и "Команда Зеленского" на 20 тысяч", – отмечает диджитал-стратег.

Относительно эффективности и стоимости диджитал-кампании, Федоров поясняет, что это где-то 1% общего бюджета избирательной кампании.

"Эффект от нее очень большой. Можем его посчитать по количеству упоминаний", – говорит он.

"Мы сейчас на уровне с президентом по количеству упоминаний в интернете в целом. Зачастую о нас упоминают даже больше, чем о нем. Для меня это определенный KPI", – отмечает Федоров.

По его словам, идея с "Зе" хорошо расходится.

"Еще один из показателей для нас – это посещаемость. Наш сайт посетило уже более 2 миллионов 300 тысяч уникальных пользователей. Это примерно уровень президентской кампании Обамы в 2008 году", – говорит Федоров.

По его словам, общее количество подписчиков на всех Зе!ресурсах – в районе 1 миллиона 200 тысяч человек.

Подробнее об "орудии Зе!революции" читайте в интервью "Глава диджитал-команды Зеленского: Мы сами просим кликать на "Бениного клоуна"