Хакер из Запорожья создал сеть для атак на госреестры – СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что предупредила попытки спецслужб России организовать хакерские атаки на государственные учреждения, привлеченные к подготовке и проведению выборов.

Оперативники СБУ установили, что "кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины".

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