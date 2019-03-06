Хакер из Запорожья создал сеть для атак на госреестры – СБУ
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Среда, 6 марта 2019, 13:34
Служба безопасности Украины заявляет, что предупредила попытки спецслужб России организовать хакерские атаки на государственные учреждения, привлеченные к подготовке и проведению выборов.
Оперативники СБУ установили, что "кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины".
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