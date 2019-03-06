Хакер из Запорожья создал сеть для атак на госреестры – СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что предупредила попытки спецслужб России организовать хакерские атаки на государственные учреждения, привлеченные к подготовке и проведению выборов.

Оперативники СБУ установили, что "кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины".

"Злоумышленник был администратором закрытого хакерского Интернет-форума российского происхождения. Он подыскивал исполнителей среди активных участников форума, которые за денежное вознаграждение распространяли вредоносное программное обеспечение", – задокументировали правоохранители.

"Массовое распространение осуществлялось через направление целевых электронных сообщений на адреса госучреждений, а также уязвимые участки Интернет-сайтов государственных органов", – заявляет СБУ.

По выводу специалистов, такие компьютерные вирусы применяются, прежде всего, для блокировки деятельности информационных ресурсов через подключение к госреестрам Украины, что могло создать угрозу для работы серверов и персональных компьютеров избирательных комиссий.

Сотрудники СБУ совместно с киберполицией провели обыски по месту жительства злоумышленника – и обнаружили "компьютерную технику с установленным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов".

"Также получено почти 10 образцов вредоносного программного обеспечения, которые были подготовлены для распространения среди участников закрытого хакерского форума", – заявляет спецслужба.

В рамках уголовного производства компьютерное оборудование изъято и направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.