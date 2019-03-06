Большинство украинцев считают, что государство мешает бизнесу - опрос

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Среда, 6 марта 2019, 13:37

65% опрошенных украинцев считают, что государство мешает деятельности малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Отмечается, что только 7% респондентов полагают, что власти способствуют развитию предпринимательства, и 14% - что они пока не вмешиваются в деятельность предпринимателей.

По данным опроса, несколько чаще с мнением, что государство мешает деятельности бизнеса в Украине, соглашались жители южного макрорегиона и более бедные респонденты.

 

Сообщается, что опрос был проведен 19-28 февраля среди населения от 18 лет и старше, которые были опрошены методом личного формализованного интервью.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность составляет 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда

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Темы: Украина бизнес


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