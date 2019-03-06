Путин говорит, что в России поймали 600 иноагентов

Президент России Владимир Путин заявляет, что спецслужбы РФ в 2018 году пресекли деятельность почти 600 агентов иностранных спецслужб.

Об этом он сказал на заседании коллегии ФСБ России, сообщает ТАСС.

"Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб", - сказал Путин.

Он отметил, что органы контрразведки в 2018 году действовали "результативно и наступательно".

По словам Путина, иностранные спецслужбы стремятся нарастить свое влияние на происходящие в России процессы, и этому нужно противодействовать.

"Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа", - обратился Путин к ФБС.