Путин говорит, что в России поймали 600 иноагентов
Президент России Владимир Путин заявляет, что спецслужбы РФ в 2018 году пресекли деятельность почти 600 агентов иностранных спецслужб.
Об этом он сказал на заседании коллегии ФСБ России, сообщает ТАСС.
"Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб", - сказал Путин.
Он отметил, что органы контрразведки в 2018 году действовали "результативно и наступательно".
По словам Путина, иностранные спецслужбы стремятся нарастить свое влияние на происходящие в России процессы, и этому нужно противодействовать.
"Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа", - обратился Путин к ФБС.
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