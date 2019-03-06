В России запретили военным телефоны на службе

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Среда, 6 марта 2019, 15:16

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим пользоваться смартфонами на службе, а также раскрывать СМИ и размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах.

Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно закону, военнослужащим и призванным на военные сборы запрещается распространять в СМИ или интернете информацию, которая позволяет определить принадлежность к Вооруженным силам России, местонахождение военных или их сослуживцев.

А также информацию о деятельности военных или органов военного управления, данные о дислокации или о передислокации.

Кроме того, закон запрещает "военнослужащим и гражданам, призванным на сборы, …иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

Этот запрет не распространяется только на случаи, корда использование телефона необходимо для выполнения военными своих обязанностей.

Напомним: 

  • В феврале Госдума России приняла в третьем чтении закон, запрещающий военнослужащим рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах.
  • Ранее сообщалось, что Минобороны России запретит военнослужащим выкладывать в интернет фото, видео и геотеги, размещать в СМИ информацию о себе, своих сослуживцах или самой службе.
  • Также в России чиновникам и военным могут запретить WhatsApp, Viber, Telegram.
  • В 2014 году в Instagram появились снимки военной техники и российских военных, которых отправляют из Владивостока на восток Украины. Их выставил пользователь avto25, а также обозначил место, где были сделаны снимки.
  • Благодаря подобным фотографиям в соцсетях, неоднократно подтверждалось пребывание российских солдат на Донбассе.

 

Украинская правда

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Темы: Путин Росcия армия


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