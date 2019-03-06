В России запретили военным телефоны на службе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим пользоваться смартфонами на службе, а также раскрывать СМИ и размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах.

Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно закону, военнослужащим и призванным на военные сборы запрещается распространять в СМИ или интернете информацию, которая позволяет определить принадлежность к Вооруженным силам России, местонахождение военных или их сослуживцев.

А также информацию о деятельности военных или органов военного управления, данные о дислокации или о передислокации.

Кроме того, закон запрещает "военнослужащим и гражданам, призванным на сборы, …иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

Этот запрет не распространяется только на случаи, корда использование телефона необходимо для выполнения военными своих обязанностей.

Напомним: