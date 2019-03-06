Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России запретили военным телефоны на службе

Среда, 6 марта 2019, 14:16

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим пользоваться смартфонами на службе, а также раскрывать СМИ и размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах.

Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно закону, военнослужащим и призванным на военные сборы запрещается распространять в СМИ или интернете информацию, которая позволяет определить принадлежность к Вооруженным силам России, местонахождение военных или их сослуживцев.

А также информацию о деятельности военных или органов военного управления, данные о дислокации или о передислокации.

Кроме того, закон запрещает "военнослужащим и гражданам, призванным на сборы, …иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

Этот запрет не распространяется только на случаи, корда использование телефона необходимо для выполнения военными своих обязанностей.

Напомним: 

  • В феврале Госдума России приняла в третьем чтении закон, запрещающий военнослужащим рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах.
  • Ранее сообщалось, что Минобороны России запретит военнослужащим выкладывать в интернет фото, видео и геотеги, размещать в СМИ информацию о себе, своих сослуживцах или самой службе.
  • Также в России чиновникам и военным могут запретить WhatsApp, Viber, Telegram.
  • В 2014 году в Instagram появились снимки военной техники и российских военных, которых отправляют из Владивостока на восток Украины. Их выставил пользователь avto25, а также обозначил место, где были сделаны снимки.
  • Благодаря подобным фотографиям в соцсетях, неоднократно подтверждалось пребывание российских солдат на Донбассе.

 

Украинская правда
Темы: ПутинРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Путин
Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW
ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
Все новости...
Реклама: