В России запретили военным телефоны на службе
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим пользоваться смартфонами на службе, а также раскрывать СМИ и размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах.
Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Согласно закону, военнослужащим и призванным на военные сборы запрещается распространять в СМИ или интернете информацию, которая позволяет определить принадлежность к Вооруженным силам России, местонахождение военных или их сослуживцев.
А также информацию о деятельности военных или органов военного управления, данные о дислокации или о передислокации.
Кроме того, закон запрещает "военнослужащим и гражданам, призванным на сборы, …иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".
Этот запрет не распространяется только на случаи, корда использование телефона необходимо для выполнения военными своих обязанностей.
Напомним:
- В феврале Госдума России приняла в третьем чтении закон, запрещающий военнослужащим рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах.
- Ранее сообщалось, что Минобороны России запретит военнослужащим выкладывать в интернет фото, видео и геотеги, размещать в СМИ информацию о себе, своих сослуживцах или самой службе.
- Также в России чиновникам и военным могут запретить WhatsApp, Viber, Telegram.
- В 2014 году в Instagram появились снимки военной техники и российских военных, которых отправляют из Владивостока на восток Украины. Их выставил пользователь avto25, а также обозначил место, где были сделаны снимки.
- Благодаря подобным фотографиям в соцсетях, неоднократно подтверждалось пребывание российских солдат на Донбассе.