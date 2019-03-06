ЦИК: Суд согласился, что агитаторам можно платить лишь из избирательных фондов

508 просмотров
Среда, 6 марта 2019, 16:54

Центральная избирательная комиссия заявляет, что Верховный суд подтвердил легитимность ее решения, в котором разграничиваются подкуп избирателей и предвыборная агитация.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы ЦИК к решению Верховного суда.

4-5 марта Верховный суд вынес решение в делах по искам кандидатов на пост президента Анатолия Гриценко и Виталия Куприя относительно правомерности постановления ЦИК "О Разъяснении относительно реализации положений части 6 статьи 64 закона "О выборах президента Украины" (№376).

По данным Центризбиркома, суд проанализировал правовую позицию сторон и все заявленные документы – и две коллегии ВС установили, что постановление ЦИК от 22 февраля принято в пределах ее компетенции "в целях одинакового применения, обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан во время избирательного процесса".

"В решениях отмечается, что принятое комиссией разъяснение касается вопроса отделения косвенного подкупа избирателей в процессе предвыборной агитации от запретов и/или ограничений, установленных в законодательстве о проведении предвыборной агитации", – констатирует ЦИК.

"Подтверждено, что разъяснения и рекомендации ЦИК могут касаться других лиц, кроме избирательных комиссий или комиссий по референдуму, ведь обязательность их исполнения, по своей сути, означает необходимость их учета всеми без исключения лицами при решении вопроса о применении законодательства о выборах и референдуме, которое охвачено соответствующим разъяснением и/или рекомендацией", – добавляет комиссия.

Также, отмечает ЦИК, признано законным требование "неукоснительного осуществления финансирования проведения предвыборной агитации исключительно через избирательные фонды".

Это, в том числе, "должно касаться необходимости возмещения расходов физических лиц, привлеченных к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации на безоплатной основе, на телефонные услуги, проезд, питание, проживание и другие расходы в случае ведение предвыборной агитации в другом населенном пункте и т.п.".

Дополняется...

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ЦИК выборы президента 2019 виборы Верховный суд


powered by lun.ua
По теме
Верховный суд отменил решение, которое по иску Гриценко запрещало платную агитацию 6 марта 2019, 01:12
Садового уже сняли с выборов 5 марта 2019, 16:30
ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента на более чем 6 млн гривен 5 марта 2019, 02:23
Все новости
Главные новости
Главу газового бизнеса "Нафтогаза" обвинили в коррупции. В НАК отрицают
Нападение на журналистов "Схем": появились подробности
НСТУ попросила убрать из ролика Бойко упоминание об обогащении Порошенко
В сельсовете на Киевщине побили журналиста, разбили камеру
Все новости
Образование

6 сайтов, где можно бесплатно и интересно подготовиться к ЗНО

психология

10 ознак, що у вас можуть бути нездорові кордони зі своєю мамою

Опыт

Три истории молодежи, которые стали госслужащими в министерствах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів