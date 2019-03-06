ЦИК: Суд согласился, что агитаторам можно платить лишь из избирательных фондов

Центральная избирательная комиссия заявляет, что Верховный суд подтвердил легитимность ее решения, в котором разграничиваются подкуп избирателей и предвыборная агитация.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы ЦИК к решению Верховного суда.

4-5 марта Верховный суд вынес решение в делах по искам кандидатов на пост президента Анатолия Гриценко и Виталия Куприя относительно правомерности постановления ЦИК "О Разъяснении относительно реализации положений части 6 статьи 64 закона "О выборах президента Украины" (№376).

По данным Центризбиркома, суд проанализировал правовую позицию сторон и все заявленные документы – и две коллегии ВС установили, что постановление ЦИК от 22 февраля принято в пределах ее компетенции "в целях одинакового применения, обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан во время избирательного процесса".

"В решениях отмечается, что принятое комиссией разъяснение касается вопроса отделения косвенного подкупа избирателей в процессе предвыборной агитации от запретов и/или ограничений, установленных в законодательстве о проведении предвыборной агитации", – констатирует ЦИК.

"Подтверждено, что разъяснения и рекомендации ЦИК могут касаться других лиц, кроме избирательных комиссий или комиссий по референдуму, ведь обязательность их исполнения, по своей сути, означает необходимость их учета всеми без исключения лицами при решении вопроса о применении законодательства о выборах и референдуме, которое охвачено соответствующим разъяснением и/или рекомендацией", – добавляет комиссия.

Также, отмечает ЦИК, признано законным требование "неукоснительного осуществления финансирования проведения предвыборной агитации исключительно через избирательные фонды".

Это, в том числе, "должно касаться необходимости возмещения расходов физических лиц, привлеченных к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации на безоплатной основе, на телефонные услуги, проезд, питание, проживание и другие расходы в случае ведение предвыборной агитации в другом населенном пункте и т.п.".

"Указанными решениями доказана легитимность принятого Центральной избирательной комиссией разъяснения и его соответствие закону", – заявляет Центризбирком.

"ЦИК не руководствуется ни одной политической идеологией. Наша деятельность четко определена законами Украины, а не домыслами или фантазиями политиков и их штабов", – отмечает ведомство.

Напомним: