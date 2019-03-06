Луценко предложил новый порядок доставки военных деталей из России

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Среда, 6 марта 2019, 18:54

Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил выписать порядок предприятий, которые доставляют военные детали из России, в закрытом решении СНБО.

Об этом генпрокурор заявил во время заседания СНБО.

"Мое предложение сводится к следующему - предприятия, которые поставляют необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора не должны исчисляться тысячами. Их порядок должен быть четко выписан в закрытом решении СНБО, их количество должно быть ограничено, а еще лучше чтобы они свелись к филиалу одного из государственных предприятий", - заявил Луценко.

По его словам, тогда чиновники смогут "спокойно говорить обществу, что эта работа нужна", потому что не все детали можно изготавливать в Украине.

"И вместо 5770 поставщиков мы бы имели, условно говоря, 20 поставщиков из рисковых территорий, которые находятся полностью под контролем всех уполномоченных на это государственных органов", - утверждает Луценко.

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследования о людях из окружения Петра Порошенко, курирующих хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковський.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • Олег Гладковский заявил, что дело, в котором фигурирует его сын Игорь, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании".
  • 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.

Мария Думанская, УП

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Темы: Луценко Укроборонпром Росcия СНБО


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