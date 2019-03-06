В Chatham House предлагают изменить тактику борьбы с коррупционерами в Украине

Необходимо расколоть коррумпированные украинские элиты, чтобы иметь возможность привлекать к ответственности отдельных коррупционеров.

Об этом заявил один из авторов исследования Chatham House (Лондонский Королевский институт международных отношений - УП) Владимир Дубровский, сообщает DW.

"Наступление на коррумпированные украинские элиты еще больше сплачивает последних. Надо расколоть эти элиты", - пояснил он.

В поддержку своего мнения он привел пример, как Конституционный суд признал неконституционным положение Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Ранее на это положение пожаловались 59 народных депутатов.

"Многие из народных депутатов, которые подписали представление в Конституционный суд, голосовали за антикоррупционную реформу, но увидели риски для себя, объединились и добились своего", - отмечает Дубровский.

Он предлагает, чтобы с частью коррупционеров, которые которые вынужденно участвуют в коррупционных сделках "высших должностных лиц", можно было заключить "мирный пакт", который гарантирует им амнистию в обмен на поддержку антикоррупционных реформ.

"Конечно, эти люди лишатся своих кормушек, но останутся при своих средствам. И это компромисс, который позволил бы разблокировать ситуацию и быстрыми темпами уничтожить предпосылки для коррупции", - убежден Дубровский.

В то же время он отмечает, что это не популярное решение проблемы, потому ввести его в Украине будет очень трудно.

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Напомним: