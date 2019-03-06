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В Chatham House предлагают изменить тактику борьбы с коррупционерами в Украине

Среда, 6 марта 2019, 21:51

Необходимо расколоть коррумпированные украинские элиты, чтобы иметь возможность привлекать к ответственности отдельных коррупционеров.

Об этом заявил один из авторов исследования Chatham House (Лондонский Королевский институт международных отношений - УП) Владимир Дубровский, сообщает DW.

"Наступление на коррумпированные украинские элиты еще больше сплачивает последних. Надо расколоть эти элиты", - пояснил он.

В поддержку своего мнения он привел пример, как Конституционный суд признал неконституционным положение Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Ранее на это положение пожаловались 59 народных депутатов.

"Многие из народных депутатов, которые подписали представление в Конституционный суд, голосовали за антикоррупционную реформу, но увидели риски для себя, объединились и добились своего", - отмечает Дубровский.

Он предлагает, чтобы с частью коррупционеров, которые которые вынужденно участвуют в коррупционных сделках "высших должностных лиц", можно было заключить "мирный пакт", который гарантирует им амнистию в обмен на поддержку антикоррупционных реформ.

"Конечно, эти люди лишатся своих кормушек, но останутся при своих средствам. И это компромисс, который позволил бы разблокировать ситуацию и быстрыми темпами уничтожить предпосылки для коррупции", - убежден Дубровский.

В то же время он отмечает, что это не популярное решение проблемы, потому ввести его в Украине будет очень трудно.

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Напомним:

  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук прокомментировал решение КС об отмене статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение и заявил, что "в США тоже нет этой статьи"
  • По словам главы САП Назара Холодницкого, теперь уголовные дела по статье о незаконном обогащении должны быть закрыты постановлением суда или прокурора.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
  • Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
  • Позже Порошенко подал новый законопроект о наказании за незаконное обогащение.

Темы: коррупцияУкраина
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