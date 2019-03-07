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В ГПУ рассказали детали задержания лиц, которые предлагали Тимошенко деньги за отказ баллотироваться

Четверг, 7 марта 2019, 00:31
В ГПУ рассказали детали задержания лиц, которые предлагали Тимошенко деньги за отказ баллотироваться

При попытке дачи взятки нардепу и кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться задержан председатель одной из политических партий.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Задержан председатель одной из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины - кандидату в президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах главы государства.

Вышеуказанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться 31.03.2019, путем написания заявления в ЦИК о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн грн", - написал Лысенко.

Пресс-секретарь ГПУ добавил, что кандидат в президенты, "осознавая, что злоумышленники своими умышленными действиями побуждают его к совершению преступления, обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины".

Позже он сообщил о задержании второго злоумышленника.

Сам Тимошенко в комментарии ВВС заявил, что на него начали выходить с различными предложениями сразу после того, как он зарегистрировался кандидатом в президенты. Всего он насчитал 12 таких попыток.

По его словам, сначала ему поступали угрозы, а потом начали предлагать деньги помощникам.

"Этих людей вели несколько дней, все переговоры от А до Я зафиксированы, поэтому я не думаю, что у них будет шанс уклониться", - добавил кандидат в президенты.

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Напомним:

  • 6 марта генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что ГПУ вместе с СБУ и ГБР задержали двух человек, потому что они хотели дать 5 миллионов гривен взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы он отказался баллотироваться.

Украинская правда
Темы: ТимошенковзяткаГенпрокуратуравыборы президента 2019
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