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На Житомирщине задержали банду вымогателей

Четверг, 7 марта 2019, 02:17

В Житомирской области правохранители пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалось на вымогательстве у предпринимателей. В результате спецоперации задержаны около 10 членов банды.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции заявили, что в состав организованной преступной группировки входили более 10 человек в возрасте от 22 до 45 лет. Они жители Житомирщины, почти все - ранее судимые за совершение тяжких преступлений, среди которых грабежи и разбои.

 
 

Некоторое время правоохранители документировали их противоправную деятельность, которая заключалась в вымогательстве денег у частных предпринимателей региона под угрозой физической расправы над ними или членами их семей.

У полиции есть обоснованные основания полагать, что в отдельных случаях эти угрозы реализовывались.

6 марта сразу в двух райцентрах Житомирской области бандиты были задержаны во время передачи денежных средств от местных жителей ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Новоград-Волынском лидер преступной группировки и еще один из членов банды требовали $3000 от местного жителя за улаживание искусственно спровоцированного конфликта с представителем местного криминалитета. Их задержали при получении 800 долларов.

В поселке Любари еще 6 членов группировки задержали бойцы КОРДа при передаче транша в 10 тысяч гривен.

 
 

"Бандиты под предлогом "долговых обязательств" предпринимателя, который имеет торговую точку на местном рынке, требовали 2 тысяч долларов США. В случае неуплаты мужчине угрожали увечьем его малолетних детей и жены", - заявляют правоохранители.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Задержаным грозит заключение на срок от 3 до 7 лет.

Украинская правда

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Темы: Житомирполиция
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