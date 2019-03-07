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ООС: Боевики били из минометов и артиллерии, без потерь

Четверг, 7 марта 2019, 06:27

За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, впервые с начала года снова применив артиллерию калибра 152 мм. С начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции ОС в районе Крымского. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 7 марта.

Подчеркивается, что боевики 11 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение, потратив 121 снаряд и мину.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск были обстреляны 4 раза: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм - возле села Гнутово.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Водяное; из стрелкового оружия - возле села Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 5 раз обстреляли позиции ОС: из минометов калибра 120 мм - возле поселка Новолуганское; из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка.

Дважды, из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм, в дальнейшем - из артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Новотошковское, из минометов калибра 120 мм - в районе села Крымское.

"Также российско-оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм населенный пункт Новолуганское. Потратив 10 снарядов, военные преступники РФ повредили хозяйственные постройки и линию электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет", - подчеркнули в штабе.

По данным разведки, 6 марта 2 оккупантов ликвидированы и 3 получили ранения. Также уничтожено одну единицу военной техники боевиков.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди наших защитников нет.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
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