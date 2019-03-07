Часть Украины накроет сильный ветер: первый уровень опасности

В Украине 7 марта ожидаются сильные порывы ветра и лавинная опасность в Карпатах.

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Предупреждение о сильных порывах ветра по Украине. По данным УкрГидрометцентра, 7 марта днем в западной части Украины порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).