Боевики завернули назад гуманитарку "Красного Креста"

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Четверг, 7 марта 2019, 10:39

Боевики оккупированной части Донбасса не пропустили три грузовика с гуманитарной помощью "Международного комитета Красного креста" через линию разграничения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в утренней сводке за 7 марта.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированной территории Украины последовали 4 грузовика от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны", – говорится в сообщении.

"При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, на временно оккупированную территорию не пропустили 3 грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию", – информируют пограничники.

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Темы: Донбасс гуманитарка Пограничная служба


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